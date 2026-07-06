Hier sendet Olympia-Heldin (35) heiße Urlaubsgrüße

Olympia-Märchen in der Heimat

Brignone selbst schrieb in der Saison 2025/26 aber die wohl größte Geschichte. Nach einem schweren Sturz bei den italienischen Meisterschaften im April 2025 – mehrfacher Schien- und Wadenbeinbruch, Kreuzbandriss im linken Knie - kehrte sie im Jänner 2026 in den Weltcup zurück und gewann bei den Heimspielen in Cortina d‘Ampezzo Gold im Super-G und im Riesenslalom. Mit fünf Olympia-Medaillen ist sie jetzt die erfolgreichste italienische Ski-Olympionikin aller Zeiten.

Posting: Die „Krone“ bei Brignones Olympiafeier im Austria House