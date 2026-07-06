Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prominente Begleitung

Hier sendet Olympia-Heldin (35) heiße Urlaubsgrüße

Ski Alpin
06.07.2026 09:00
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Sonne, Strand und Meer: Ski-Star Federica Brignone genießt derzeit ihren wohlverdienten Sommerurlaub. Auf Instagram präsentiert sich die 35-jährige Italienerin gemeinsam mit zwei Teamkolleginnen auf Sardinien.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Fotos zeigen die Doppel-Olympiasiegerin entspannt auf einem Motorboot sowie lachend am Strand. Dazu schrieb sie schlicht: „Sarda lovers“.

Auch Pirovano und Zenere dabei
An ihrer Seite auf der Trauinsel waren mit Laura Pirovano und Asja Zenere zwei Teamkolleginnen.

Posting: Brignone tankt Kraft auf Sardinien

Pirovano (28) gewann in der abgelaufenen Saison drei Weltcuprennen in der Abfahrt und sicherte sich als erst dritte Italienerin nach Sofia Goggia und Isolde Kostner die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin. Zenere (29) fuhr in derselben Saison erstmals aufs Weltcup-Podest.

Ski-Ikone Federica Brignone genießt die Auszeit auf Sardinien.
Ski-Ikone Federica Brignone genießt die Auszeit auf Sardinien.(Bild: Screenshots/Instagram)

Olympia-Märchen in der Heimat
Brignone selbst schrieb in der Saison 2025/26 aber die wohl größte Geschichte. Nach einem schweren Sturz bei den italienischen Meisterschaften im April 2025 – mehrfacher Schien- und Wadenbeinbruch, Kreuzbandriss im linken Knie - kehrte sie im Jänner 2026 in den Weltcup zurück und gewann bei den Heimspielen in Cortina d‘Ampezzo Gold im Super-G und im Riesenslalom. Mit fünf Olympia-Medaillen ist sie jetzt die erfolgreichste italienische Ski-Olympionikin aller Zeiten.

Posting: Die „Krone“ bei Brignones Olympiafeier im Austria House

Brignone erklärte gegenüber „La Stampa“, sie könne jedoch noch immer nicht richtig laufen. „Ja, ich habe immer noch jeden Tag Schmerzen, und mir ist klar, dass ich aufgrund der Schwere der Verletzung nicht mehr so sein werde wie früher – aber ich akzeptiere das und bemitleide mich nicht“, sagte die Italienerin.

Lesen Sie auch:
Federica Brignone und Dominik Paris wurden von Milan-Legende Zlatan Ibrahimovic geehrt.
Vor Mailänder Derby
Brignone und Paris von 80.000 Fans gefeiert
10.03.2026
Model für Ski-Queen
Liebes-Gerücht um Doppel-Olympiasiegerin Brignone
05.03.2026
Feierte mit Hütter
Brignone-Interview: „Das ist einfach nur verrückt“
13.02.2026

Sportliche Zukunft bei Brignone noch völlig offen
Ob sie tatsächlich in die neue Saison geht, ist offen. „Ich werde die Saison nur in Angriff nehmen, wenn ich sie komplett durchfahren kann – und nicht nur einen Monat wie im letzten Winter“, stellte Brignone klar. Anfang August will sie erstmals wieder auf Schnee zurückkehren. Erst dann werde sie wissen, ob eine Reise nach Argentinien zur Vorbereitung Sinn ergibt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
06.07.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
253.917 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
132.094 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
126.969 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1512 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Steiermark
Eklat in Leoben: Ex-FPÖ-Mitarbeiter unter Verdacht
565 mal kommentiert
Das Vereinsgebäude der Burschenschaft Leder in Leoben
Ausland
LGBTQ-Kreuzfahrt darf nicht in der Türkei anlegen
500 mal kommentiert
Erdoğans Behörden sagen Stopp: Das Luxus-Kreuzfahrtschiff muss daher seine Route ändern.
Mehr Ski Alpin
Prominente Begleitung
Hier sendet Olympia-Heldin (35) heiße Urlaubsgrüße
Mit nur 24 Jahren
„Danke Schifoan“: ÖSV-Dame erklärt ihren Rücktritt
Sport Tv Logo
Ihr Rennchef sagt:
„Ich rechne damit, dass Lindsey Vonn zurückkommt“
Von „Vinc“ zu „Blacky“
Feurstein fühlt sich in seinem neuen Revier wohl
Sport Tv Logo
Schwarz fühlt sich gut
ÖSV-Ass: „Erstmals seit drei Jahren schmerzfrei!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf