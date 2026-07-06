Hier sendet Olympia-Heldin (35) heiße Urlaubsgrüße

Sonne, Strand und Meer: Ski-Star Federica Brignone genießt derzeit ihren wohlverdienten Sommerurlaub. Auf Instagram präsentiert sich die 35-jährige Italienerin gemeinsam mit zwei Teamkolleginnen auf Sardinien.
Die Fotos zeigen die Doppel-Olympiasiegerin entspannt auf einem Motorboot sowie lachend am Strand. Dazu schrieb sie schlicht: „Sarda lovers“.
Auch Pirovano und Zenere dabei
An ihrer Seite auf der Trauinsel waren mit Laura Pirovano und Asja Zenere zwei Teamkolleginnen.
Posting: Brignone tankt Kraft auf Sardinien
Pirovano (28) gewann in der abgelaufenen Saison drei Weltcuprennen in der Abfahrt und sicherte sich als erst dritte Italienerin nach Sofia Goggia und Isolde Kostner die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin. Zenere (29) fuhr in derselben Saison erstmals aufs Weltcup-Podest.
Olympia-Märchen in der Heimat
Brignone selbst schrieb in der Saison 2025/26 aber die wohl größte Geschichte. Nach einem schweren Sturz bei den italienischen Meisterschaften im April 2025 – mehrfacher Schien- und Wadenbeinbruch, Kreuzbandriss im linken Knie - kehrte sie im Jänner 2026 in den Weltcup zurück und gewann bei den Heimspielen in Cortina d‘Ampezzo Gold im Super-G und im Riesenslalom. Mit fünf Olympia-Medaillen ist sie jetzt die erfolgreichste italienische Ski-Olympionikin aller Zeiten.
Posting: Die „Krone“ bei Brignones Olympiafeier im Austria House
Brignone erklärte gegenüber „La Stampa“, sie könne jedoch noch immer nicht richtig laufen. „Ja, ich habe immer noch jeden Tag Schmerzen, und mir ist klar, dass ich aufgrund der Schwere der Verletzung nicht mehr so sein werde wie früher – aber ich akzeptiere das und bemitleide mich nicht“, sagte die Italienerin.
Sportliche Zukunft bei Brignone noch völlig offen
Ob sie tatsächlich in die neue Saison geht, ist offen. „Ich werde die Saison nur in Angriff nehmen, wenn ich sie komplett durchfahren kann – und nicht nur einen Monat wie im letzten Winter“, stellte Brignone klar. Anfang August will sie erstmals wieder auf Schnee zurückkehren. Erst dann werde sie wissen, ob eine Reise nach Argentinien zur Vorbereitung Sinn ergibt.
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