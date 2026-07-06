Italienische Behörden kontrollieren jetzt Wanderer

Hintergrund ist der anhaltende Anstieg der Besucherinnen und Besucher. Im Vorjahr kamen etwa 1,12 Millionen Menschen in das Berggebiet der Provinz Belluno. Das ist ein Plus im Vergleich von elf Prozent im Vergleich zu 2024. Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde Cortina beklagten nun, dass Touristinnen und Touristen immer häufiger grundlegende Verhaltensregeln missachten würden. Als Beispiele führten sie Wanderungen in ungeeignetem Schuhwerk, unerlaubte Picknicks oder Camping, das Baden in geschützten Bergseen sowie das Zurücklassen von Müll an.