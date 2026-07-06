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Noch ohne WM-Gegentor

So gelang Spaniens Simon der Sprung an die Spitze

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.07.2026 09:15
Unai Simon hielt in vier WM-Partien seinen Kasten sauber.
Unai Simon hielt in vier WM-Partien seinen Kasten sauber.(Bild: EPA/SCOTT STRAZZANTE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Seit 519 Minuten ist Spaniens Torhüter Unai Simon bei der laufenden WM bereits ohne Gegentor – damit stellte er beim 3:0-Erfolg über Österreich auch einen neuen Allzeit-Rekord auf. Dabei hatte seine Karriere bei Athletic Bilbao einst nur durch eine Verkettung kurioser Umstände erst so richtig begonnen ...

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Vier Spiele, kein Gegentor. Spaniens Goalie Unai Simon ist der einzige Schlussmann, der bei dieser WM noch nie hinter sich greifen musste. Der 29-Jährige, der sich intern gegen David Raya (Arsenal) und Joan Garcia (Barcelona) durchsetzte, spielte gegen Kap Verde (0:0), Saudi Arabien (4:0) und Uruguay (1:0) schon eine perfekte Gruppenphase.

Ausgerechnet gegen Österreich brach er dann beim 3:0-Sieg einen 36 Jahre alten WM-Rekord. Vorm Viertelfinale gegen Portugal am Montag (21 Uhr) ist er bei dieser WM nun also schon seit 519 (!) Minuten ohne Gegentor. Jetzt liegt es an Cristiano Ronaldo und Co. daran, diesen Lauf zu brechen.

Auch Marko Arnautovic und Co. prallten an Unai Simon ab.
Auch Marko Arnautovic und Co. prallten an Unai Simon ab.(Bild: AP/Andre Penner)

„Cristiano ist nicht mehr derselbe“
„Cristiano ist nicht mehr der Cristiano von vor sechs, sieben Jahren, als er für Real Madrid spielte und in absoluter Topform war. Wir müssen aber versuchen, ihn so weit wie möglich vom Strafraum fernzuhalten. Sobald er den Strafraum betritt, kann er Spiele entscheiden“, meinte Simon vor der Achtelfinal-Begegnung.

Im Finale der Nations League 2025 konnte Cristiano Ronaldo den Spanien-Keeper (links) ...
Im Finale der Nations League 2025 konnte Cristiano Ronaldo den Spanien-Keeper (links) überwinden.(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)

So startete Unai Simons Karriere
Kurios ist auch die Hintergrundgeschichte, wie Simon überhaupt zum Stamm-Torhüter wurde. Der 29-Jährige ist ja seine gesamte Karriere bei Athletic Bilbao unter Vertrag. In der Saison 2018/19 war er eigentlich schon an Elche ausgeliehen gewesen – als er durch eine Verkettung von Vorkommnissen plötzlich doch den „Einser“-Status bekam:

  • Kepa Arrizabalaga wechselte im August 2018 für rund 80 Millionen Euro zu Chelsea in die Premier League.
  • Athletics Ersatzgoalie Iago Herrin verletzte sich in der Vorbereitung.
  • Alex Remiro hätte danach die neue Nummer eins in Bilbao werden sollen. Er befand sich damals aber in einem Vertragsstreit mit dem Klub und wurde deshalb von Trainer und Klub aus dem Profikader ausgeschlossen
  • Daher holte Bilbao Unai Simon also kurzfristig von seiner Leihe aus Elche zurück – noch bevor er dort überhaupt ein Pflichtspiel bestritten hatte. Am 20. August feierte er bei seinem Liga-Debüt gegen Leganes seinen ersten Sieg.
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Cupsieger und Europameister
Mit Athletic Bilbao wurde er 2023/24 spanischer Cupsieger und wurde auch als Torhüter der Saison ausgezeichnet. Sein Debüt im Nationalteam gab er am 11. November 2020 beim 1:1 im Freundschaftsspiel gegen die Niederlande. Bei den letzten beiden Europameisterschaften sowie der WM in Katar stand er als Stammtorhüter im Kasten der Spanier, feierte mit dem EM-Titel 2024 seinen größten Erfolg. 

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