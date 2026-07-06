So gelang Spaniens Simon der Sprung an die Spitze

Cupsieger und Europameister

Mit Athletic Bilbao wurde er 2023/24 spanischer Cupsieger und wurde auch als Torhüter der Saison ausgezeichnet. Sein Debüt im Nationalteam gab er am 11. November 2020 beim 1:1 im Freundschaftsspiel gegen die Niederlande. Bei den letzten beiden Europameisterschaften sowie der WM in Katar stand er als Stammtorhüter im Kasten der Spanier, feierte mit dem EM-Titel 2024 seinen größten Erfolg.