Millionen bei stundenlangem Trauerzug für Khamenei

Wo ist Nachfolger Mojtaba Khamenei

Khameneis Sohn Mojtaba war eine Woche nach dem Tod seines Vaters Anfang März zum neuen Staatsoberhaupt ernannt worden, trat seitdem jedoch nicht öffentlich auf. Das löste Spekulationen über seinen Gesundheitszustand aus. Von schweren Verletzungen ist die Rede. Das Staatsfernsehen bezeichnete ihn als „Kriegsversehrten“, nannte aber keine weiteren Details. Auch für die Beerdigung in Mashhad ist unklar, ob er erscheinen wird. Khamenei war seit 1989 an der Macht gewesen und damit viel länger als sein Vorgänger, der Gründer der Islamischen Republik 1979, Ruhollah Khomeini.