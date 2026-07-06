Große Trauer: „Titan der Leichtathletik“ ist tot!

„Titan der Leichtathletik“

Mit seinen datenorientierten Trainingsmethoden revolutionierte Francis den Sprintsport in Jamaika. Der nationale Verband bezeichnete ihn als „Titanen der Leichtathletik“. Für seine Verdienste wurde Francis 2017 mit dem „Order of Jamaica“, einer der höchsten staatlichen Auszeichnungen des Landes, geehrt. Premierminister Andrew Holness würdigte ihn als Trainer, dessen Vermächtnis Generationen überdauern werde.