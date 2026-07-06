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Ex-FIFA-Boss schimpft:

WM-Anruf von Trump? „Das darf niemals passieren!“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.07.2026 10:26
Ziemlich beste Freunde: US-Präsident Donald Trump (li.) und Gianni Infantino
Ziemlich beste Freunde: US-Präsident Donald Trump (li.) und Gianni Infantino(Bild: EPA/Annabelle Gordon / POOL)
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Von krone Sport

„Das darf niemals passieren!“ Jetzt hat sich auch Ex-FIFA-Boss Joseph Blatter zur angeblichen Einflussnahme von US-Präsident Donald Trump bei der Rot-Sperre des amerikanischen Stürmers Folarin Balogun geäußert. Der frühere FIFA-Präsident kritisierte den Weltverband scharf.

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„Rote Karten werden nicht durch politische Telefonanrufe aufgehoben. Sie werden auf der Grundlage von Regeln, Beweisen und durch unabhängige Gremien revidiert. Wenn ein US-Präsident beim FIFA-Präsidenten interveniert – und ein Spieler plötzlich vor einem K.-o.-Spiel der Weltmeisterschaft freigesprochen wird –, stellt sich unweigerlich die Frage: Quo vadis, FIFA?“, schrieb Blatter bei X.

„Der Fußball darf niemals zum Spielball politischer Machtinteressen werden“, führte der langjährige FIFA-Präsident vor dem WM-Achtelfinale zwischen den USA und Belgien (Dienstag, 2 Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) aus.

Joseph Blatter findet klare Worte.
Joseph Blatter findet klare Worte.(Bild: EPA/URS FLUEELER)

Der Fußball-Weltverband FIFA hatte die Rot-Sperre von US-Torjäger Folarin Balogun aufgehoben. Der 25-Jährige hatte im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina die Rote Karte gesehen, nachdem er unabsichtlich auf dem Knöchel seines Gegners Tarik Muharemovic gelandet war.

Folarin Balogun sah nach dem Foul gegen Ex-Bundesliga-Kicker Tarik Muharemovic die Rote Karte.
Folarin Balogun sah nach dem Foul gegen Ex-Bundesliga-Kicker Tarik Muharemovic die Rote Karte.(Bild: AP)

Wird Gastgeber bevorzugt?
Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Trump bei FIFA-Boss Gianni Infantino angerufen und Druck ausgeübt haben, die Sperre zu überprüfen.

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Die überraschende Entscheidung hatte international viel Kritik und zahlreiche Fragen aufgeworfen. Die Chancen der Amerikaner auf den Viertelfinal-Einzug steigen durch die Möglichkeit, den besten Stürmer des Teams doch einsetzen zu können. 

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