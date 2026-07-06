„Tödlich, unbestreitbar! Haaland ist ein Cyborg“

Die internationale Presse verneigt sich vor Erling Haaland. Der Superstar hatte Norwegen im WM-Achtelfinale zu einem 2:1-Erfolg gegen Rekordweltmeister Brasilien geschossen ...
Brasilien
„Folha de Sao Paulo“:
„Brasilien scheidet aus – der Traum vom sechsten Weltmeistertitel in den USA ist vorbei. Die brasilianische Nationalmannschaft unterliegt Norwegen nach zwei Toren von Haaland und verabschiedet sich mit dem schlechtesten Ergebnis seit der Weltmeisterschaft 1990 in Italien aus dem Turnier.“
„O Globo“:
„Das ist das schlechteste Ergebnis der brasilianischen Nationalmannschaft seit der Weltmeisterschaft 1990, als sie mit 1:0 gegen die argentinische Mannschaft mit Diego Maradona und Caniggia ausschied.“
Norwegen
„Aftenposten“:
„Haalelujaaaaaaaaaa!!! Wir schlagen Brasilien!“
„VG“:
„Ein Wunder“
England
„The Sun“:
„Wenn man mit Haaland einen Stürmer dieser Qualität vorne drin hat, hat man immer eine Chance. Torhüter Örjan Nyland wird vielleicht nicht dieselben Schlagzeilen schreiben wie Erling Haaland, aber nach seiner überragenden Leistung verdient er genauso viel Anerkennung. Was für ein Spiel.“
„The Mirror“:
„Haalands Doppelpack besiegelt das erneute frühe Ausscheiden Brasiliens bei einer Weltmeisterschaft. Und die Aufarbeitung für die Samba-Superstars und ihren Trainer, Carlo Ancelotti, dürfte fast ebenso schmerzhaft werden, wie dabei zusehen zu müssen, wie Haaland sie hier nach Belieben dominiert.“
„Daily Telegraph“:
„Eine riesige Überraschung: Norwegen schlägt Brasilien mit 2:1 – dank eines Doppelpacks des unaufhaltsamen Erling Haaland.“
Italien
„Gazzetta dello Sport“:
„Haaland ist größer als Brasilien!“
„Corriere dello Sport“:
„Brasilien scheidet aus der Weltmeisterschaft aus: Der Architekt ihres Ausscheidens hat einen Namen: Erling Haaland. Norwegen ist zwar eine exzellente Mannschaft, in jeder Hinsicht. Sie haben auch andere respektable Spieler, allen voran Torwart Nyland. Aber mit diesem Stürmer im Team gehen sie mit einem oder zwei Toren Vorsprung ins Spiel.“
Spanien
„Marca“:
„Ein Cyborg vernichtet Brasilien“
„AS“:
„Haaland verschlingt Brasilien“
„Mundo Deportivo“:
„Haaland wirft Brasilien raus. Haaland ist ein Cyborg, tödlich, unbestreitbar. Ein Wikinger der Superlative. Der Norweger erzielte einen Doppelpack und warf Brasilien mit 2:1 aus der Weltmeisterschaft.“
Mexiko
„Mediotiempo“:
„Die glorreichen Zeiten Brasiliens sind längst vorbei, ebenso wie das ‘Jogo Bonito‘, das die Welt begeisterte und für sich gewann.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.