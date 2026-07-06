„Tödlich, unbestreitbar! Haaland ist ein Cyborg“

„The Sun“:

„Wenn man mit Haaland einen Stürmer dieser Qualität vorne drin hat, hat man immer eine Chance. Torhüter Örjan Nyland wird vielleicht nicht dieselben Schlagzeilen schreiben wie Erling Haaland, aber nach seiner überragenden Leistung verdient er genauso viel Anerkennung. Was für ein Spiel.“

„The Mirror“:

„Haalands Doppelpack besiegelt das erneute frühe Ausscheiden Brasiliens bei einer Weltmeisterschaft. Und die Aufarbeitung für die Samba-Superstars und ihren Trainer, Carlo Ancelotti, dürfte fast ebenso schmerzhaft werden, wie dabei zusehen zu müssen, wie Haaland sie hier nach Belieben dominiert.“

„Daily Telegraph“:

„Eine riesige Überraschung: Norwegen schlägt Brasilien mit 2:1 – dank eines Doppelpacks des unaufhaltsamen Erling Haaland.“