Competition from China
How the EU Auto Industry Could Turn Things Around
With drastic cost-cutting measures, including plant closures and layoffs, VW, Mercedes, and others are trying to prevent a total collapse that would also affect our suppliers. Germany’s “car guru,” Ferdinand Dudenhöffer, reveals in an interview with the “Krone” what is needed now to get back on track:
This would have been unthinkable just a short time ago: According to insiders, four factories in Germany and 100,000 employees could fall victim to the dramatic cost-cutting measures at VW that CEO Oliver Blume will present next week. According to an internal document, several top managers already consider the giant’s very existence to be at risk.
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