Schock für Kletterer: Großer Felsblock löste sich!

Dramatischer Kletterunfall im Tiroler Pitztal: Ein 54-jähriger Alpinist aus Polen wurde beim Abstieg über den Ostgrat der Watzespitze verletzt und musste per Rettungshubschrauber geborgen werden. Der Mann war zehn Meter ins Seil gestürzt, nachdem sich ein großer Felsbrocken gelöst hatte.
Der 54-Jährige war gemeinsam mit einem Landsmann (44) am frühen Morgen von der Kaunergrathütte zur 3532 Meter hohen Watzespitze aufgebrochen. Die beiden Alpinisten stiegen angeseilt über den anspruchsvollen Ostgrat auf und erreichten den Gipfel gegen 12.30 Uhr.
Zehn Meter abgestürzt
Beim anschließenden Abstieg passierte es dann. Laut Polizei hielt sich der 54-Jährige an einem größeren Felsblock fest, der sich unter der Belastung plötzlich löste. „Der Mann stürzte rund zehn Meter ab und blieb im gespannten Seil hängen“, schildern die Ermittler.
Durch den Sturz erlitt der Alpinist Verletzungen an der linken Hand, am Fußgelenk sowie im Beckenbereich. Da er den Abstieg nicht mehr eigenständig fortsetzen konnte, setzten die Bergsteiger einen Notruf ab.
Mit Hubschrauber ins Krankenhaus
Ein Rettungshubschrauber barg den Verletzten aus dem Gelände und flog ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.
Sein 44-jähriger Seilpartner blieb unverletzt. Mit Unterstützung einer weiteren Seilschaft konnte er den Abstieg eigenständig fortsetzen.
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