Schock für Kletterer: Großer Felsblock löste sich!

Dramatischer Kletterunfall im Tiroler Pitztal: Ein 54-jähriger Alpinist aus Polen wurde beim Abstieg über den Ostgrat der Watzespitze verletzt und musste per Rettungshubschrauber geborgen werden. Der Mann war zehn Meter ins Seil gestürzt, nachdem sich ein großer Felsbrocken gelöst hatte.