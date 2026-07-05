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Taylor und Travis planen irre Hochzeitsreise!

Society International
05.07.2026 14:53
Endlich Mann und Frau – Taylor Swift und Travis Kelce.
Endlich Mann und Frau – Taylor Swift und Travis Kelce.(Bild: AP/John Locher)
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Von krone.at

Nach der pompösen Hochzeit folgt nun gleich das nächste Highlight: Für Taylor Swift und Travis Kelce stehen die Flitterwochen an. Dabei setzen sie laut Insidern wohl – wie schon bei der Feier – auf ganz viel Luxus!

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Das frisch vermählte Ehepaar möchte sich auf seiner Hochzeitsreise nicht auf ein einziges Land – geschweige denn auf einen Kontinent – beschränken. Im Gegenteil: Die Flitterwochen sollen mindestens so luxuriös werden wie die Hochzeit selbst. Dafür planen Taylor und Travis offenbar, gleich vier Kontinente zu bereisen.

Reisestart auf den Bahamas
Laut einem Insider der US-Zeitung „The Sun“ plant das Paar eine Mega-Reise, die wohl auf den Bahamas starten soll. Von da aus wollen sie nach Europa weiterreisen. Dabei soll ein Stopp am italienischen Comer-See geplant sein, ein Ort, der es ihnen besonders angetan haben soll – schließlich fand dort 2024 eines ihrer ersten Dates statt.

Hier sollen Taylor und Travis eines ihrer ersten Dates verbracht haben:

Italien, Frankreich, Griechenland
Danach soll es nach Paris und an die französische Riviera weitergehen, bevor Taylor und Travis nach Kroatien weiterreisen wollen. Das letzte Reiseziel in Europa soll „The Sun“ zufolge eine private Insel auf Griechenland sein, wo das Paar unter anderem einen kurzen Segeltrip plant.

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Hochzeitsreise soll auch nach Down Under führen
Was bis hierhin schon nach einer absoluten Traumreise klingt, soll noch nicht vorbei sein! Nach ihrem Stopp in Griechenland plant das Paar offenbar, die Flitterwochen noch in Singapur und Australien zu genießen. Zum Schluss wollen die beiden Stars angeblich die Fidschi-Inseln erkunden, bevor sie die Reise schließlich – vier Kontinente später – auf Hawaii ausklingen lassen.

Richtiger Zeitpunkt für Mega-Reise
Der Zeitpunkt für die gigantische Reise scheint dem Power-Couple gerade recht zu kommen. Denn nach Taylor Swifts „Eras“-Tour steht in nächster Zukunft erst mal keine weitere Tournee für die Sängerin an. Auch Travis Kelce muss erst im August wieder zurück auf das Footballfeld. Am 15. August steht das erste Vorbereitungsspiel gegen die Los Angeles Rams an, offiziell startet die Saison Mitte September.

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