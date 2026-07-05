Taylor und Travis planen irre Hochzeitsreise!

Reisestart auf den Bahamas

Laut einem Insider der US-Zeitung „The Sun“ plant das Paar eine Mega-Reise, die wohl auf den Bahamas starten soll. Von da aus wollen sie nach Europa weiterreisen. Dabei soll ein Stopp am italienischen Comer-See geplant sein, ein Ort, der es ihnen besonders angetan haben soll – schließlich fand dort 2024 eines ihrer ersten Dates statt.