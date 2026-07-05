Auer im zweiten DTM-Rennen am Norisring Dritter

„P3 ist wie ein Sieg, ich bin sehr glücklich“, sagte Auer nach einem ereignisreichen Rennen inklusive Regenschauer. Gefragt nach seinen Titelambitionen, antwortete der 31-jährige Tiroler, Neffe von Formel-1-Legende Gerhard Berger: „Mal schauen, Konstanz ist immer gut. Aber es ist auch wichtig, hin und wieder einige Rennen zu gewinnen.“ Weiter geht es in drei Wochen in Oschersleben.