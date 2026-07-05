Auer im zweiten DTM-Rennen am Norisring Dritter

Lucas Auer ist im zweiten DTM-Rennen auf dem Norisring als Dritter auf das Podest gefahren. Der Mercedes-Pilot verbesserte sich nach Rang vier tags zuvor und holte damit wichtige Punkte im Meisterschaftskampf.
Zur Saisonhalbzeit liegt Auer als Gesamtdritter nun elf Punkte hinter dem neuen Führenden Nicki Thiim. Der dänische Aston-Martin-Pilot gewann beide Rennen in Nürnberg. Der zweite Österreicher Thomas Preining wurde Neunter und ist 47 Zähler zurück Gesamt-Achter.
„P3 ist wie ein Sieg, ich bin sehr glücklich“, sagte Auer nach einem ereignisreichen Rennen inklusive Regenschauer. Gefragt nach seinen Titelambitionen, antwortete der 31-jährige Tiroler, Neffe von Formel-1-Legende Gerhard Berger: „Mal schauen, Konstanz ist immer gut. Aber es ist auch wichtig, hin und wieder einige Rennen zu gewinnen.“ Weiter geht es in drei Wochen in Oschersleben.
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