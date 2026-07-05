Bis zu 34 Grad: Sommerliche Hitze kommt zurück

Nach einem wechselhaften Wochenbeginn kehrt in Österreich wieder sommerliche Hitze zurück. Bereits am Dienstag werden laut Prognose der Geosphere Austria vom Sonntag örtlich bis zu 32 Grad erreicht, zum Wochenende hin sind sogar Höchstwerte von bis zu 34 Grad möglich. Lediglich zu Wochenbeginn sowie vereinzelt in den Folgetagen ziehen noch Regenschauer durch.
Im Verlauf des Nachmittags klingt am Montag die Schauerneigung allmählich ab, oft scheint zumindest über dem Flachland auch wieder die Sonne. Im Süden ist es von Beginn an teils sonnig, teils wolkig, und dort entstehen auch am Nachmittag nur vereinzelt Regenschauer. Im Norden und Osten bläst oft mäßiger bis lebhafter West-Nordwestwind. Die Tageshöchsttemperaturen 20 bis 28 Grad.
Am Dienstag scheint häufig die Sonne. Mit einer kräftigen westlichen bis nordwestlichen Höhenströmung ziehen zeitweise aber auch Wolkenfelder durch. Regenschauer sind nur an wenigen Orten möglich. Die Tageshöchsttemperaturen steigen von 25 bis 32 Grad.
Zur Wochenmitte liegt Österreich in einer straffen nordwestlichen Strömung. Damit wechseln am Mittwoch Sonnenschein und ein paar dichtere Wolken. Öfters zeigt sich die Sonne in den westlichen Landesteilen sowie generell südlich des Alpenhauptkammes. Deutlich mehr Wolken ziehen hingegen östlich von Oberösterreich sowie auch am Alpenostrand durch. Die Temperaturen steigen von 24 bis 30 Grad untertags.
Schwacher Hochdruckeinfluss sorgt am Donnerstag allgemein für einen sonnigen und überwiegend trockenen Tag. Lediglich im Nordosten sowie am Alpenostrand ziehen im Tagesverlauf mit zum Teil mäßigem bis lebhaftem Nordwestwind wiederholt ein paar dichtere Wolken durch. Die Tageshöchsttemperaturen bei 25 bis 32 Grad. Am wärmsten wird es im Süden und Westen.
Ab Freitag ist es durch zunehmenden Hocheinfluss im ganzen Land überwiegend sonnig, regional auch wolkenlos. Vor allem im Bergland und im Süden bilden sich aber um die Mittagszeit einige Quellwolken. Der Wind weht schwach bis mäßig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei maximal 34 Grad. Am wärmsten wird es im Westen.
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