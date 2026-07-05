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Es wird wieder heiß

Bis zu 34 Grad: Sommerliche Hitze kommt zurück

Wetter
05.07.2026 14:06
Die sommerliche Hitze kehrt nach Österreich zurück.
Die sommerliche Hitze kehrt nach Österreich zurück.(Bild: kids.4pictures - Fotolia)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einem wechselhaften Wochenbeginn kehrt in Österreich wieder sommerliche Hitze zurück. Bereits am Dienstag werden laut Prognose der Geosphere Austria vom Sonntag örtlich bis zu 32 Grad erreicht, zum Wochenende hin sind sogar Höchstwerte von bis zu 34 Grad möglich. Lediglich zu Wochenbeginn sowie vereinzelt in den Folgetagen ziehen noch Regenschauer durch.

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Im Verlauf des Nachmittags klingt am Montag die Schauerneigung allmählich ab, oft scheint zumindest über dem Flachland auch wieder die Sonne. Im Süden ist es von Beginn an teils sonnig, teils wolkig, und dort entstehen auch am Nachmittag nur vereinzelt Regenschauer. Im Norden und Osten bläst oft mäßiger bis lebhafter West-Nordwestwind. Die Tageshöchsttemperaturen 20 bis 28 Grad.

Am Dienstag scheint häufig die Sonne. Mit einer kräftigen westlichen bis nordwestlichen Höhenströmung ziehen zeitweise aber auch Wolkenfelder durch. Regenschauer sind nur an wenigen Orten möglich. Die Tageshöchsttemperaturen steigen von 25 bis 32 Grad.

Österreich
Symbol wolkig
18° / 28°
21 km/h
07:45 h
15 %
Symbol stark bewölkt
19° / 26°
15 km/h
05:11 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
18° / 26°
18 km/h
07:50 h
55 %
Symbol stark bewölkt
20° / 31°
18 km/h
05:56 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
21° / 28°
22 km/h
06:15 h
55 %
Symbol wolkig
18° / 26°
15 km/h
07:50 h
40 %
Symbol wolkenlos
17° / 31°
6 km/h
15:32 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
20° / 34°
7 km/h
14:39 h
30 %
Symbol wolkenlos
21° / 34°
8 km/h
15:25 h
< 5 %
Symbol heiter
22° / 34°
10 km/h
13:58 h
20 %
Wien
Symbol stark bewölkt
14° / 27°
25 km/h
05:34 h
20 %
Symbol leichter Regen
15° / 23°
26 km/h
03:33 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 24°
23 km/h
05:36 h
60 %
Symbol stark bewölkt
18° / 29°
22 km/h
06:18 h
40 %
Symbol einzelne Regenschauer
20° / 27°
20 km/h
05:05 h
60 %
Symbol wolkig
16° / 26°
15 km/h
08:03 h
40 %
Symbol wolkenlos
14° / 29°
7 km/h
15:24 h
< 5 %
Symbol heiter
17° / 32°
7 km/h
13:58 h
35 %
Symbol wolkenlos
18° / 31°
7 km/h
15:20 h
10 %
Symbol heiter
18° / 32°
6 km/h
12:28 h
20 %
St. Pölten
Symbol wolkig
15° / 28°
16 km/h
06:40 h
10 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 27°
16 km/h
06:12 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 26°
18 km/h
07:36 h
55 %
Symbol wolkig
18° / 32°
18 km/h
06:56 h
40 %
Symbol einzelne Regenschauer
21° / 29°
25 km/h
04:45 h
50 %
Symbol wolkig
17° / 27°
17 km/h
08:02 h
35 %
Symbol wolkenlos
16° / 31°
7 km/h
15:29 h
< 5 %
Symbol heiter
18° / 34°
9 km/h
13:12 h
30 %
Symbol wolkenlos
20° / 34°
10 km/h
15:26 h
10 %
Symbol heiter
20° / 34°
12 km/h
12:32 h
20 %
Eisenstadt
Symbol heiter
15° / 26°
27 km/h
11:25 h
30 %
Symbol bedeckt
18° / 26°
18 km/h
03:13 h
50 %
Symbol stark bewölkt
16° / 24°
15 km/h
05:03 h
65 %
Symbol stark bewölkt
17° / 30°
14 km/h
06:12 h
25 %
Symbol einzelne Regenschauer
20° / 28°
20 km/h
08:54 h
55 %
Symbol wolkig
16° / 29°
13 km/h
07:31 h
40 %
Symbol wolkenlos
16° / 32°
6 km/h
14:42 h
10 %
Symbol heiter
20° / 34°
6 km/h
13:57 h
40 %
Symbol wolkenlos
20° / 34°
5 km/h
14:28 h
25 %
Symbol heiter
20° / 35°
6 km/h
12:44 h
30 %
Linz
Symbol heiter
14° / 29°
7 km/h
09:46 h
10 %
Symbol stark bewölkt
16° / 28°
4 km/h
05:37 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 27°
8 km/h
05:07 h
60 %
Symbol wolkig
16° / 32°
8 km/h
08:37 h
15 %
Symbol stark bewölkt
20° / 30°
14 km/h
06:22 h
45 %
Symbol wolkig
19° / 30°
7 km/h
10:06 h
35 %
Symbol heiter
17° / 31°
6 km/h
13:47 h
10 %
Symbol heiter
19° / 33°
6 km/h
12:09 h
45 %
Symbol heiter
19° / 34°
6 km/h
13:43 h
20 %
Symbol einzelne Regenschauer
19° / 33°
8 km/h
09:46 h
35 %
Graz
Symbol wolkenlos
13° / 29°
4 km/h
14:12 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
14° / 29°
4 km/h
05:56 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 28°
6 km/h
06:06 h
55 %
Symbol wolkig
15° / 32°
6 km/h
10:06 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
18° / 33°
7 km/h
06:12 h
40 %
Symbol heiter
18° / 32°
7 km/h
12:09 h
35 %
Symbol heiter
17° / 32°
5 km/h
10:56 h
20 %
Symbol einzelne Regenschauer
19° / 34°
7 km/h
08:29 h
55 %
Symbol wolkig
19° / 34°
6 km/h
09:28 h
35 %
Symbol einzelne Regenschauer
18° / 34°
6 km/h
12:00 h
50 %
Klagenfurt
Symbol wolkig
12° / 27°
13 km/h
08:33 h
25 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 24°
12 km/h
04:14 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 23°
13 km/h
04:36 h
70 %
Symbol stark bewölkt
17° / 29°
20 km/h
06:11 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
19° / 27°
20 km/h
07:20 h
40 %
Symbol heiter
17° / 29°
13 km/h
11:40 h
40 %
Symbol wolkenlos
16° / 32°
7 km/h
14:58 h
25 %
Symbol heiter
19° / 33°
7 km/h
10:29 h
45 %
Symbol wolkenlos
19° / 33°
7 km/h
14:41 h
35 %
Symbol heiter
20° / 34°
12 km/h
14:18 h
40 %
Salzburg
Symbol heiter
12° / 28°
9 km/h
13:37 h
10 %
Symbol stark bewölkt
13° / 28°
10 km/h
04:46 h
55 %
Symbol stark bewölkt
15° / 25°
7 km/h
05:40 h
60 %
Symbol wolkig
14° / 31°
8 km/h
07:41 h
< 5 %
Symbol wolkig
16° / 30°
11 km/h
08:45 h
30 %
Symbol heiter
16° / 31°
5 km/h
11:45 h
25 %
Symbol heiter
16° / 34°
6 km/h
11:16 h
40 %
Symbol einzelne Regenschauer
18° / 32°
7 km/h
08:54 h
75 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 33°
6 km/h
11:28 h
55 %
Symbol heiter
18° / 31°
7 km/h
13:15 h
45 %
Innsbruck
Symbol heiter
14° / 24°
7 km/h
14:36 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
16° / 25°
8 km/h
06:26 h
55 %
Symbol wolkig
15° / 25°
9 km/h
09:10 h
45 %
Symbol wolkig
16° / 29°
11 km/h
08:48 h
< 5 %
Symbol heiter
18° / 27°
10 km/h
12:09 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
16° / 29°
6 km/h
15:17 h
10 %
Symbol heiter
18° / 31°
7 km/h
13:00 h
40 %
Symbol einzelne Regenschauer
20° / 28°
8 km/h
07:08 h
65 %
Symbol wolkig
19° / 30°
7 km/h
08:14 h
45 %
Symbol heiter
20° / 30°
10 km/h
14:01 h
40 %
Bregenz
Wetterdaten:

Zur Wochenmitte liegt Österreich in einer straffen nordwestlichen Strömung. Damit wechseln am Mittwoch Sonnenschein und ein paar dichtere Wolken. Öfters zeigt sich die Sonne in den westlichen Landesteilen sowie generell südlich des Alpenhauptkammes. Deutlich mehr Wolken ziehen hingegen östlich von Oberösterreich sowie auch am Alpenostrand durch. Die Temperaturen steigen von 24 bis 30 Grad untertags.

Schwacher Hochdruckeinfluss sorgt am Donnerstag allgemein für einen sonnigen und überwiegend trockenen Tag. Lediglich im Nordosten sowie am Alpenostrand ziehen im Tagesverlauf mit zum Teil mäßigem bis lebhaftem Nordwestwind wiederholt ein paar dichtere Wolken durch. Die Tageshöchsttemperaturen bei 25 bis 32 Grad. Am wärmsten wird es im Süden und Westen.

Ab Freitag ist es durch zunehmenden Hocheinfluss im ganzen Land überwiegend sonnig, regional auch wolkenlos. Vor allem im Bergland und im Süden bilden sich aber um die Mittagszeit einige Quellwolken. Der Wind weht schwach bis mäßig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei maximal 34 Grad. Am wärmsten wird es im Westen.

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