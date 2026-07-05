Bis zu 34 Grad: Sommerliche Hitze kommt zurück

Nach einem wechselhaften Wochenbeginn kehrt in Österreich wieder sommerliche Hitze zurück. Bereits am Dienstag werden laut Prognose der Geosphere Austria vom Sonntag örtlich bis zu 32 Grad erreicht, zum Wochenende hin sind sogar Höchstwerte von bis zu 34 Grad möglich. Lediglich zu Wochenbeginn sowie vereinzelt in den Folgetagen ziehen noch Regenschauer durch.