Ibrahimovic: „Hätte sie in die Klinik geschickt!“

„Ich hätte wahrscheinlich vier oder fünf Rote Karten bekommen und jemanden in die Klinik geschickt“, schnaufte Zlatan Ibrahimovic in seiner Analyse zu Frankreichs Aufstieg gegen die beinharten Kicker von Paraguay in der Nacht auf Sonntag.
„Frankreichs Aufgabe war es heute, sich nicht provozieren zu lassen und die Ruhe zu bewahren. Ich mag Provokationen nicht, aber sie gehören zum Fußball“, so der schwedische TV-Experte bei Fox Sports. „Hätte ich dieses Spiel gespielt, hätte ich wahrscheinlich vier oder fünf Rote Karten bekommen und jemanden in die Klinik geschickt. Frankreich hat sich aber nicht provozieren lassen – das Beste, was man bei Provokationen tun kann, ist zu lächeln und nicht darauf einzugehen.“
Und das habe die „Equipe Tricolore“ perfekt gemacht, die Partie mit 1:0 für sich entschieden – und damit den Aufstieg ins Viertelfinale fixiert.
„Absolute Schande“
Die paraguayische Mannschaft kritisierte der ehemalige Schweden-Bomber hingegen scharf und bezeichnete ihre Auftritte sogar als „absolute Schande“.
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