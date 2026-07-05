Ibrahimovic: „Hätte sie in die Klinik geschickt!“

„Frankreichs Aufgabe war es heute, sich nicht provozieren zu lassen und die Ruhe zu bewahren. Ich mag Provokationen nicht, aber sie gehören zum Fußball“, so der schwedische TV-Experte bei Fox Sports. „Hätte ich dieses Spiel gespielt, hätte ich wahrscheinlich vier oder fünf Rote Karten bekommen und jemanden in die Klinik geschickt. Frankreich hat sich aber nicht provozieren lassen – das Beste, was man bei Provokationen tun kann, ist zu lächeln und nicht darauf einzugehen.“