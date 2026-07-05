Rekordhitze: Minister plant keine Sofortmaßnahmen

Landwirtschaft kämpft mit anhaltender Trockenheit

Mit Blick auf das Budget sagte der Minister, dass in den kommenden Jahren Sparen notwendig sei, um den Staatshaushalt zu sanieren. Dennoch habe die Regierung ein „gutes Budget für Umwelt und Landwirtschaft“ beschlossen. Er stehe „mit vollem Herzen“ hinter beiden Bereichen, deren Zusammenführung in seinem Ressort aus seiner Sicht sinnvoll sei. Neben einem „ambitionierten Klimaschutz“ sprach sich Totschnig auch für einen starken Wirtschaftsstandort aus.