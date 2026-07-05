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Sieg gegen Schwärzler

Neumayer feiert vierten Staatsmeistertitel

Salzburg: Sport-Nachrichten
05.07.2026 14:19
Lukas Neumayer siegte in zwei Sätzen gegen Joel Schwärzler.
Lukas Neumayer siegte in zwei Sätzen gegen Joel Schwärzler.(Bild: GEPA)
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Von Salzburg-Krone

Lukas Neumayer ist Tennis-Staatsmeister 2026! Der 23-Jährige siegte gegen Joel Schwärzler in zwei Sätzen und holte sich seinen vierten Titel. Arabella Koller musste sich Ekaterina Perelygina geschlagen geben.

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Titel Nummer vier! Lukas Neumayer darf sich seit Sonntag vierfacher Tennis-Staatsmeister nennen. Der Radstädter besiegte im Finale in Oberpullendorf den Vorarlberger Youngster Joel Schwärzler in zwei Sätzen 6:4, 6:3 und ist damit zum vierten Mal Österreichs Nummer eins. Wobei mit Sebastian Ofner und Jurij Rodionov auch zwei Topspieler des Landes fehlten.

Neumayer greift in Trieste an
„Es war wirklich ein gutes Match. Ich bin wirklich extrem happy mit dem Level“, sagte Neumayer nach der Partie, in der er Schwärzler kaum Chancen ließ. „Man sieht, dass ich mich da wohlfühle und hoffe, dass ich das Level halten kann“, erklärte Neumayer, der demnächste beim Challenger in Trieste (It) aufschlagen wird.

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Zuvor fand bereits das Damen-Finale statt. Da setzte sich die als Nummer eins gesetzte Favoritin Ekaterina Perelygina gegen die Salzburgerin Arabella Koller durch. Die 19-Jährige gewann 6:4 6:0.

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