Neumayer feiert vierten Staatsmeistertitel

Neumayer greift in Trieste an

„Es war wirklich ein gutes Match. Ich bin wirklich extrem happy mit dem Level“, sagte Neumayer nach der Partie, in der er Schwärzler kaum Chancen ließ. „Man sieht, dass ich mich da wohlfühle und hoffe, dass ich das Level halten kann“, erklärte Neumayer, der demnächste beim Challenger in Trieste (It) aufschlagen wird.