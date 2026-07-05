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Aktivität verstärkt

Ätna-Ausbruch: Flughafen von Catania gesperrt

Ausland
05.07.2026 14:48
Die Eruptionswolke stieg rund 1,5 Kilometer über den Gipfel des Vulkans auf.
Die Eruptionswolke stieg rund 1,5 Kilometer über den Gipfel des Vulkans auf.(Bild: AFP/Etna Walk)
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Von krone.at

Europas größter und aktivster Vulkan sorgt derzeit wieder für Behinderungen im Flugverkehr. Nachdem es am Sonntag am Ätna erneut zu verstärktem Ascheausstoß gekommen ist, ist der Flughafen Catania auf der italienischen Insel Sizilien vorübergehend geschlossen.

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Die Aktivität verstärkte sich gegen 8.45 Uhr und führte zu einer Eruptionswolke, die rund 1,5 Kilometer über den Gipfel des Vulkans aufstieg und in Richtung Süden sowie Südsüdosten zog, teilte das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mit.

Nach den meteorologischen Prognosemodellen wird sich die Asche in den kommenden Stunden weiter nach Süden ausbreiten. Die Sperrung gilt zunächst bis 19 Uhr Ortszeit. Infolge der Einschränkungen dürfen am Flughafen Catania bis 21 Uhr Ortszeit nur fünf ankommende Flüge pro Stunde abgefertigt werden, teilte die Betreibergesellschaft des Flughafens Catania, SAC, mit.

Genaue Größe verändert sich durch Ausbrüche
Der rund 3350 Meter hohe Ätna ist Europas größter aktiver Vulkan. Er bricht teils mehrmals im Jahr aus und wird von Fachleuten ständig überwacht. Die Ausbrüche ziehen viele Touristen an. Die genaue Höhe des Vulkans ändert sich durch Ausbrüche und Schlackenkegel immer wieder.

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