Ätna-Ausbruch: Flughafen von Catania gesperrt

Nach den meteorologischen Prognosemodellen wird sich die Asche in den kommenden Stunden weiter nach Süden ausbreiten. Die Sperrung gilt zunächst bis 19 Uhr Ortszeit. Infolge der Einschränkungen dürfen am Flughafen Catania bis 21 Uhr Ortszeit nur fünf ankommende Flüge pro Stunde abgefertigt werden, teilte die Betreibergesellschaft des Flughafens Catania, SAC, mit.