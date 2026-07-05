WM-Held sorgt auch als Bestseller-Autor für Furore

Dass Träume Wirklichkeit werden können, ist auch die zentrale Botschaft seines Ende Mai erschienenen Buches „Alles beginnt mit einem Traum“. Darin erzählt der 21-Jährige von seinen Anfängen in Langhus bei Oslo, den unzähligen Stunden mit dem Ball und dem Weg bis zum Profifußball. Es ist allerdings keine klassische Fußballer-Biografie, sondern vielmehr ein Buch für Kinder und Jugendliche, das Mut machen und zeigen soll, wie man eigene Ziele Schritt für Schritt verfolgt.