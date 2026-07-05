WM-Held sorgt auch als Bestseller-Autor für Furore

Antonio Nusa erfüllte sich bereits mit dem WM-Einzug einen Kindheitstraum. Jetzt könnte für den RB Leipzig-Kicker der nächste folgen. Im Achtelfinale trifft er mit Norwegen auf Brasilien – und damit womöglich auf sein großes Idol Neymar. Parallel glänzt der 21-Jährige in seiner Heimat auch als Bestseller-Autor.
Für Norwegens Antonio Nusa wird das Achtelfinale gegen Brasilien am Sonntag (22 Uhr) zu einem ganz besonderen Spiel. Schon vor der Weltmeisterschaft sprach der Flügelspieler von RB Leipzig davon, wie sehr er sich ein Duell mit der „Selecao“ wünsche. Vor allem, weil mit Neymar jener Spieler auf der Gegenseite stehen könnte, den er seit Kindheitstagen bewundert.
Dass Träume Wirklichkeit werden können, ist auch die zentrale Botschaft seines Ende Mai erschienenen Buches „Alles beginnt mit einem Traum“. Darin erzählt der 21-Jährige von seinen Anfängen in Langhus bei Oslo, den unzähligen Stunden mit dem Ball und dem Weg bis zum Profifußball. Es ist allerdings keine klassische Fußballer-Biografie, sondern vielmehr ein Buch für Kinder und Jugendliche, das Mut machen und zeigen soll, wie man eigene Ziele Schritt für Schritt verfolgt.
Nusa beschreibt darin, dass er schon als Kind stundenlang Videos seiner Vorbilder Ronaldinho, Zlatan Ibrahimović und Gabriel Jesus auf „YouTube“ studierte. Er habe gespürt, dass Fußball seine Berufung sei. Während andere aufhörten, trainierte er weiter – auf dem Bolzplatz, im Garten, im Wohnzimmer und sogar gedanklich im Schlaf.
„Eine Million Mal geübt“
„Ich habe genau diese Dribblings bestimmt eine Million Mal geübt“, schreibt der Nationalspieler über sein Traumtor gegen Italien in der WM-Qualifikation. Für ihn seien solche Momente kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger Wiederholungen.
Während Nusa bei der Weltmeisterschaft sportlich aufzeigt, erlebt sein Buch in Norwegen einen regelrechten Boom. Bereits rund 21.000 Exemplare wurden verkauft, während des Turniers musste sogar die dritte Auflage nachgedruckt werden.
Der Offensivspieler versteht sein Werk als eine Art Wegweiser. Es soll nicht nur Beine, sondern auch den Kopf trainieren. Deshalb schreibt Nusa bis heute vor jeder Saison Motivationskarten, auf denen er seine Ziele festhält.
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