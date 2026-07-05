Christian Horner ist zurück im Fahrerlager

Dabei gewann der österreichisch-britische Rennstall achtmal die Fahrer-WM und sechsmal die Konstrukteurs-WM. „Das erste Mal hatte ich Zeit abseits des Hamsterrads.“ Horner wird seit seinem Aus immer wieder mit anderen Teams in Verbindung gebracht: von Aston Martin bis Alpine. Unter anderem gibt es aber auch Spekulationen, er könnte einen möglichen Einstieg des chinesischen Autoriesen BYD als potenzieller zwölfter Rennstall in die Formel 1 begleiten.