„Undenkbar! Hühnerhaufen!“ Matthäus zerlegt DFB

Nach dem WM-Debakel der Deutschen hat Rekordnationalspieler Lothar Matthäus den ehemaligen Bundestrainer Julian Nagelsmann scharf kritisiert. In der „Bild“-Zeitung bezeichnete er das DFB-Team als „reinen Hühnerhaufen“ – und sprach Nagelsmann jegliche Führungsqualität ab.
„Das gesamte Projekt „Bundestrainer Julian Nagelsmann“ ist krachend gescheitert. Wenn man es ganz genau betrachtet, gab es unter ihm in drei Wettbewerben – EM 2024, Nations League 2024/25 und WM 2026 – keine komplett überzeugenden Leistungen unserer Nationalmannschaft auf höchstem Niveau“, schreibt Matthäus in seinem „Bild“-Kommentar.
Das lag – laut dem Rekordteamspieler – „vor allem daran, dass der Trainer viel zu viele Fehler gemacht hat. Mit der Aufstellung, mit der Taktik, auch schon mit der Nominierung für diese WM. Er hatte keinen Plan B, er hat seine Linie stur durchgezogen.“
Genauso wie seine Art, mit den Spielern zu kommunizieren! Matthäus: „Lieber Nachrichten per WhatsApp als persönliche Gespräche? Eigentlich undenkbar für eine Führungskraft.“ Nagelsmann hätte deshalb auch keine „enge, belastbare Beziehung zu seiner Mannschaft aufbauen können“.
„Das macht es noch krachender!“
Aber auch der DFB steht beim ehemaligen Weltfußballer wegen der vorzeitigen Vertragsverlängerung von Nagelsmann in der Kritik. „Dabei waren die Defizite schon länger zu erkennen“, so Matthäus. „Die zu erwartende Millionen-Ablöse für den wahrscheinlichen neuen Bundestrainer an Red Bull macht das gesamte WM-Desaster noch teurer, noch krachender!“
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