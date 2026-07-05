Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitten im Meer

Österreichische Jacht: Umwelt-Alarm in Kroatien

Ausland
05.07.2026 14:20
Bei Reparaturarbeiten an Schiffen ist oft spezielle Schutzausrüstung erforderlich – schon der ...
Bei Reparaturarbeiten an Schiffen ist oft spezielle Schutzausrüstung erforderlich – schon der Hausverstand sagt, dass es wohl eher keine gute Idee ist, das direkt am Wasser durchzuführen (Symbolbild).(Bild: carolvis - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein ungewöhnlicher Vorfall vor der Küste Istriens sorgt derzeit für Aufsehen: Eine unter österreichischer Flagge fahrende Jacht soll nahe der kleinen Insel Salamun Veliki bei Vrsar mitten im Meer Lackierarbeiten am Rumpf durchgeführt haben – und wurde dafür von den kroatischen Behörden mit einer saftigen Geldstrafe belegt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Vorfall ereignete sich laut einem Bericht von morski.hr bereits am vergangenen Montag gegen 19 Uhr, als ein Badegast im Bereich der Insel Salamun Veliki die vor Anker liegende Jacht bemerkte. Dabei habe er beobachtet, dass an dem Schiff Arbeiten am Rumpf vorgenommen wurden.

Starker Chemiegeruch sorgt für Alarm
Besonders auffällig sei ein starker chemischer Geruch gewesen, der an Nitroverdünner erinnerte – ein Hinweis auf den Einsatz potenziell gefährlicher Stoffe im offenen Wasser.

Der Zeuge verständigte umgehend die Hafenbehörde und die Polizei. Die zuständige Außenstelle in Poreč rückte daraufhin zur Kontrolle aus und leitete eine Inspektion ein.

Deutliches Signal der Behörden an Bootsbesitzer
Aus dem kroatischen Ministerium für Meer, Verkehr und Infrastruktur hieß es gegenüber dem Portal: „Die Mitarbeiter der Außenstelle der Hafenkapitanerie Poreč führten eine Inspektion durch, um alle Fakten des genannten Falls zu klären. Nach Abschluss der notwendigen Ermittlungen wurde der Verursacher mit einer Geldstrafe von 5000 Euro sanktioniert.“

Der Vorfall wird in kroatischen Medien als Beispiel für respektloses Verhalten gegenüber der empfindlichen Meeresumwelt gewertet. Die Behörden sehen in der raschen Ahndung auch ein Signal an Bootsbesitzer, dass Arbeiten mit potenziell umweltschädlichen Chemikalien im offenen Meer nicht toleriert werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
05.07.2026 14:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf