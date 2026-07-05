Mitten im Meer
Österreichische Jacht: Umwelt-Alarm in Kroatien
Ein ungewöhnlicher Vorfall vor der Küste Istriens sorgt derzeit für Aufsehen: Eine unter österreichischer Flagge fahrende Jacht soll nahe der kleinen Insel Salamun Veliki bei Vrsar mitten im Meer Lackierarbeiten am Rumpf durchgeführt haben – und wurde dafür von den kroatischen Behörden mit einer saftigen Geldstrafe belegt.
Der Vorfall ereignete sich laut einem Bericht von morski.hr bereits am vergangenen Montag gegen 19 Uhr, als ein Badegast im Bereich der Insel Salamun Veliki die vor Anker liegende Jacht bemerkte. Dabei habe er beobachtet, dass an dem Schiff Arbeiten am Rumpf vorgenommen wurden.
Starker Chemiegeruch sorgt für Alarm
Besonders auffällig sei ein starker chemischer Geruch gewesen, der an Nitroverdünner erinnerte – ein Hinweis auf den Einsatz potenziell gefährlicher Stoffe im offenen Wasser.
Der Zeuge verständigte umgehend die Hafenbehörde und die Polizei. Die zuständige Außenstelle in Poreč rückte daraufhin zur Kontrolle aus und leitete eine Inspektion ein.
Deutliches Signal der Behörden an Bootsbesitzer
Aus dem kroatischen Ministerium für Meer, Verkehr und Infrastruktur hieß es gegenüber dem Portal: „Die Mitarbeiter der Außenstelle der Hafenkapitanerie Poreč führten eine Inspektion durch, um alle Fakten des genannten Falls zu klären. Nach Abschluss der notwendigen Ermittlungen wurde der Verursacher mit einer Geldstrafe von 5000 Euro sanktioniert.“
Der Vorfall wird in kroatischen Medien als Beispiel für respektloses Verhalten gegenüber der empfindlichen Meeresumwelt gewertet. Die Behörden sehen in der raschen Ahndung auch ein Signal an Bootsbesitzer, dass Arbeiten mit potenziell umweltschädlichen Chemikalien im offenen Meer nicht toleriert werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.