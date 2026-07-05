Bei Stornierung von Urlaub in Betrugsfalle getappt

Mehrere Überweisungen getätigt

„Im Zuge des Gesprächs wurde der Ehemann der Frau dazu verleitet, mehrere Überweisungen durchzuführen“, schildert die Polizei. Als der Betrug aufflog, war das Geld längst futsch. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf einen höheren, vierstelligen Eurobetrag, so die Ermittler weiter.