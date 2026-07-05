Bei Stornierung von Urlaub in Betrugsfalle getappt

Betrügereien gibt es bekanntlich wie Sand am Meer – ein Tiroler Ehepaar musste aus diversen Gründen den geplanten Urlaub stornieren. Dabei tappte es in die Falle von dreisten Betrügern. Tausende Euro sind futsch!
Da freut man sich wochen- oder gar monatelang auf den geplanten Urlaub – und plötzlich kommt etwas Unvorhersehbares dazwischen. Die Reise muss abgesagt, sprich storniert werden.
Betrügerische Support-Hotline
Eine 53-jährige Frau aus dem Tiroler Oberland wandte sich daher Anfang Juli an eine Online-Reiseplattform und wählte die vermeintliche Support-Hotline. Was sie und ihr Ehemann nicht wussten: Dahinter steckten dreiste Betrüger!
Mehrere Überweisungen getätigt
„Im Zuge des Gesprächs wurde der Ehemann der Frau dazu verleitet, mehrere Überweisungen durchzuführen“, schildert die Polizei. Als der Betrug aufflog, war das Geld längst futsch. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf einen höheren, vierstelligen Eurobetrag, so die Ermittler weiter.
Wer hinter der dreisten Abzocke steckt, ist derzeit noch unklar. Die Exekutive hat Ermittlungen zur Ausforschung der Täter aufgenommen.
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