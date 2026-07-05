Seltener Sitzungsmarathon im Parlament steht bevor

EU-Defizitverfahren soll abgeschlossen werden

Das große Ziel des Sparbudgets ist es, mit dem Budgetdefizit bis 2028 in den von der EU erlaubten Rahmen von drei Prozent zurückzukehren. Ob die Zahlen halten werden, hängt laut Finanzminister Markus Marterbauer vor allem von der Konjunkturentwicklung ab.