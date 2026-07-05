Emma Felbermayr rast in Silverstone aufs Podest

Emma Felbermayr hat beim Debüt der F1 Academy in Silverstone ein erfolgreiches Wochenende hingelegt. Nach ihrem Sieg am Samstag beim Rennen in umgekehrter Startreihenfolge fuhr die 19-jährige Oberösterreicherin tags darauf im Hauptrennen nach einer Aufholjagd von Startplatz acht als Dritte noch aufs Podium.