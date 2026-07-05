Brutale Tradition: Stier-Hatz beginnt in Spanien

Bullen in der Arena getötet

Und abends sind dann die Stierkämpfe. Nach der strengen Choreographie der „Corridas“ rammen zunächst die sogenannten Picadores auf gepanzerten Pferden eine Lanze in den Nacken der Tiere, um sie zu schwächen. Die Banderillos zu Fuß stecken den rund 600 Kilogramm schweren Stieren mit Widerhaken versehene, bunte Holzstäbe in den Nacken, um ihre Angriffslust zu steigern. Am Ende macht der Matador als Hauptdarsteller dem Bullen mit einem gezielten Degenstich ins Herz den Garaus. Maultiere schleifen den toten Bullen aus der Arena. Das Fleisch des Tieres kann man sich später in Restaurants der Stadt servieren lassen.