Statt Heimflug feierten Fans beim größten Fest

Auch wenn gegen Spanien der Traum vom Achtelfinale geplatzt ist, nehmen viele Österreich-Fans aus ihrer USA-Reise so einiges mit. Für viele endete Amerika nämlich noch lange nicht mit dem Schlusspfiff gegen den Europameister. Denn nur zwei Tage nach dem WM-Spiel stieg eines der größten Feste des Landes.