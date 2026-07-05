Statt Heimflug feierten Fans beim größten Fest

Der Achtelfinal-Traum ist zwar geplatzt, doch viele Österreich-Fans verlängerten ihre USA-Reise und erlebten den wohl patriotischsten Feiertag des Landes hautnah: Den 4th of July. Heuer besonders spektakulär, denn Amerika feiert 250 Jahre Unabhängigkeit...
Auch wenn gegen Spanien der Traum vom Achtelfinale geplatzt ist, nehmen viele Österreich-Fans aus ihrer USA-Reise so einiges mit. Für viele endete Amerika nämlich noch lange nicht mit dem Schlusspfiff gegen den Europameister. Denn nur zwei Tage nach dem WM-Spiel stieg eines der größten Feste des Landes.
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