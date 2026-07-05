Unbekannte Bewaffnete
Angriff auf Frachtschiff vor Jemens Küste
Ein Frachtschiff, welches sich vor der Küste Jemens befindet, hat einen Notruf abgesetzt. „Unbekannte Bewaffnete“ hätten das Schiff im Roten Meer attackiert, heißt es.
Laut der britischen Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) hat sich der Vorfall rund 56 Kilometer südwestlich von der Küstenstadt Hudaida ereignet (siehe auch X-Posting unten).
Berichte über mögliche Opfer bzw. Schäden gibt es bisher nicht. UKMTO mahnte alle Handelsschiffe in der Region zu Vorsicht. Verdächtige Beobachtungen sollen gemeldet werden, hieß es.
„Seeblockade“ der Houthi-Miliz
Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz kontrolliert den Norden und Westen des verarmten Landes, darunter die Hauptstadt Sanaa und die wichtige Hafenstadt Hudaida am Roten Meer. Die Miliz hatte im Zuge des Iran-Kriegs Israel angegriffen und auch eine „Blockade“ der Seewege für Israel im Roten Meer verkündet.
Seit 2023 hatte die Miliz Dutzende Schiffe mit angeblichem Bezug zu Israel in der Region angegriffen und teils versenkt oder stark beschädigt. Die Miliz ist neben der Hisbollah im Libanon der wichtigste nicht-staatliche Verbündete Teherans.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.