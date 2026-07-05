Angriff auf Frachtschiff vor Jemens Küste

„Seeblockade“ der Houthi-Miliz

Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz kontrolliert den Norden und Westen des verarmten Landes, darunter die Hauptstadt Sanaa und die wichtige Hafenstadt Hudaida am Roten Meer. Die Miliz hatte im Zuge des Iran-Kriegs Israel angegriffen und auch eine „Blockade“ der Seewege für Israel im Roten Meer verkündet.