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Unbekannte Bewaffnete

Angriff auf Frachtschiff vor Jemens Küste

Ausland
05.07.2026 13:27
Symbolbild
Symbolbild(Bild: APA/AFP/MOHAMMED HUWAIS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Frachtschiff, welches sich vor der Küste Jemens befindet, hat einen Notruf abgesetzt. „Unbekannte Bewaffnete“ hätten das Schiff im Roten Meer attackiert, heißt es.

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Laut der britischen Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) hat sich der Vorfall rund 56 Kilometer südwestlich von der Küstenstadt Hudaida ereignet (siehe auch X-Posting unten).

Berichte über mögliche Opfer bzw. Schäden gibt es bisher nicht. UKMTO mahnte alle Handelsschiffe in der Region zu Vorsicht. Verdächtige Beobachtungen sollen gemeldet werden, hieß es.

„Seeblockade“ der Houthi-Miliz
Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz kontrolliert den Norden und Westen des verarmten Landes, darunter die Hauptstadt Sanaa und die wichtige Hafenstadt Hudaida am Roten Meer. Die Miliz hatte im Zuge des Iran-Kriegs Israel angegriffen und auch eine „Blockade“ der Seewege für Israel im Roten Meer verkündet.

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Seit 2023 hatte die Miliz Dutzende Schiffe mit angeblichem Bezug zu Israel in der Region angegriffen und teils versenkt oder stark beschädigt. Die Miliz ist neben der Hisbollah im Libanon der wichtigste nicht-staatliche Verbündete Teherans.

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