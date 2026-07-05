Ausblick des Teamchefs klang wie Offenbarungseid

Man könne zufrieden sein, von einer Okay-WM war die Rede, die Pflicht wurde erfüllt, die Kür fehlte – die Bilanz der ÖFB-Kicker fiel aus wie die eigene Leistung: gemischt, durchwachsen, durchschnittlich! Ein Aus gegen Spanien geht natürlich als Rechtfertigung durch. Allerdings läuft Österreich Gefahr, sich selbst zu belügen. Denn der eigenen Anspruch lautete, nicht nur dabei zu sein, sondern auch ein Zeichen zu setzen, mitzuspielen. Von „Geschichte schreiben“ bis hin zum „Turniersieg als Ziel“ (O-Ton Wimmer) war die Rede. Was jeder unterstrich, als Beweis für die Mentalität lobte.