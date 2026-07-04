Warum sich hier plötzlich die Ratten tummeln

Tiere breiten sich aus

Verpackungen, Getränkedosen, Einweggriller und vor allem Essensreste landen nicht in den Mistkübeln, sondern werden achtlos ins Gebüsch geworfen oder bleiben einfach liegen. Die Folgen sind mittlerweile deutlich spürbar. Anrainer sprechen bereits von einer regelrechten Rattenplage. Die Tiere sollen sich rund um die Grillzone und bis zum benachbarten Campingplatz ausbreiten. Doch damit nicht genug. Auch die Brandgefahr bereitet Sorgen. Erst vor wenigen Tagen wurde ein großer alter Baum beinahe Opfer eines Grillfeuers. Offenbar war heiße Glut oder Grillkohle unmittelbar neben dem Stamm entsorgt worden. Nur mit Glück konnte Schlimmeres verhindert werden.