Fuchs räumte im Blutrausch ganzen Gänsestall leer

Vor drei Jahren waren in Walding 200 Masthühner im Stall massakriert worden. Auch damals wurde der Wolf verdächtigt, aber der Fuchs überführt. Im Vorjahr war es allerdings tatsächlich der Wolf, der für den Tod von elf Schafen in Schönau im Mühlkreis verantwortlich war. Er hatte auf einer Weide gewütet, auf der die Schafe das erste Mal eine Nacht im Freien verbringen sollten – zuvor waren sie nur im Stall gehalten worden.