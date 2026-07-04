Polizei warnt Bewohner vor „klebrigen“ Banditen

Einbruchsbanden lassen sich scheinbar immer wieder neue Tricks einfallen, um mit ihrem Treiben Erfolg zu haben. Das Landeskriminalamt Oberösterreich warnt jetzt vor allem Bewohner von Mehrparteienhäusern vor einer neuen Masche, mit der Täter ausspionieren, ob jemand zu Hause ist.
Die Polizei warnt von einer neuen Methode, mit der Einbrecher Mieter ausspionieren. Die unbekannten Täter bringen dazu zwischen Wohnungstür und Türstock dünne Klebefäden an, die sie Stunden oder Tage später kontrollieren.
Verdächtige Beobachtungen sofort melden
Sind die Stellen unbeschädigt, gehen die Täter davon aus, dass niemand zu Hause ist, und brechen in die Wohnungen ein. Bisher kam es zu Taten in Linz, Traun, Wels und Steyr. Die Polizei ersucht die Bevölkerung, um Aufmerksamkeit und verdächtige Manipulationen sofort zu melden.
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