Polizei warnt Bewohner vor „klebrigen“ Banditen

Verdächtige Beobachtungen sofort melden

Sind die Stellen unbeschädigt, gehen die Täter davon aus, dass niemand zu Hause ist, und brechen in die Wohnungen ein. Bisher kam es zu Taten in Linz, Traun, Wels und Steyr. Die Polizei ersucht die Bevölkerung, um Aufmerksamkeit und verdächtige Manipulationen sofort zu melden.