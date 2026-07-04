Teils 30 Mails pro Tag an Ex und Familie geschickt

Weil er das Beziehungs-Aus offenbar gar nicht gut verkraftet haben dürfte, musste sich ein heute 42-Jähriger am Freitag am Landesgericht Linz verantworten. Er hatte seiner damaligen Ex-Freundin zwei Monate lang hinterhergestellt – intensiv genug für eine Anklage wegen fortgesetzter und beharrlicher Verfolgung. So hatte er seiner Verflossenen zwischen 30. April und 22. Juni 2018 rund 300 E-Mails geschrieben, teils 30 Stück pro Tag. Die bekam nicht nur das Opfer selbst, sondern auch ihre Familienangehörigen.