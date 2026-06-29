Heiraten Swift und Kelce wirklich im Betonkoloss?

Am Wochenende rund um den 4. Juli soll New York beben: Taylor Swift und Travis Kelce stehen angeblich vor der Mega-Hochzeit im Madison Square Garden. Seit Wochen heißt es, das Glamour-Paar plane eine XXL-Feier mit über 1000 Gästen, gesperrten Straßen und komplett ausgebuchten Luxushotels – kurz: die Stadt rüstet sich für das Society-Spektakel des Jahrzehnts. Doch ist das alles das am schlechtesten gehütete Geheimnis – oder gar der größte Bluff des Jahres?