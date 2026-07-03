900 Anrufe pro Tag bei Helfern der Leitzentrale

906 Gespräche pro Tag

Heuer gingen in der Leitstelle von Jänner bis Juni 164.000 Anrufe ein, das sind im Schnitt 906 Gespräche mit Hilfesuchenden pro Tag. Noch mehr gefordert als sonst waren die LSZ-Profis und die Einsatzkräfte während der Tropenhitze dieser Tage. Allein seit dem vergangenen Wochenende sind 15 Meldungen aufgrund eines Kollapses und neun Warnungen wegen Flurbränden registriert worden.