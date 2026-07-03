Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Wiener Blut auf Schloss Tabor – Operettenglück pur

Burgenland
03.07.2026 00:01
Werbung
Historisches Ambiente trifft Operettenzauber: Schloss Tabor wird 2026 mit Johann Strauss‘ ...
Historisches Ambiente trifft Operettenzauber: Schloss Tabor wird 2026 mit Johann Strauss‘ „Wiener Blut“ zur stimmungsvollen Freiluftbühne im Südburgenland.(Bild: Andreas Hafenscher)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Wenn Musik, Sommer und historische Kulisse aufeinandertreffen, entsteht ein ganz besonderes Festspielerlebnis. Mit Johann Strauss‘ Operettenklassiker „Wiener Blut“ lädt Schloss Tabor 2026 zu einem unvergesslichen Abend voller Walzer, Humor und Wiener Charme ins idyllische Südburgenland.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wenn im August die Sonne langsam hinter den sanften Hügeln des Südburgenlandes verschwindet und die historischen Mauern von Schloss Tabor in warmes Abendlicht getaucht werden, beginnt eine Reise in eine der glanzvollsten Epochen der österreichischen Musikgeschichte. Mit „Wiener Blut“ bringt Generalintendant Alfons Haider 2026 einen der beliebtesten Operettenklassiker von Johann Strauss auf die Freiluftbühne von Schloss Tabor.

Operettenzauber unter freiem Himmel
Die Operette erzählt von Liebe, Verwechslungen und den kleinen Intrigen der feinen Wiener Gesellschaft – charmant, humorvoll und begleitet von den unvergesslichen Melodien des Walzerkönigs. Walzer, Polkas und schwungvolle Ensembles machen Wiener Blut bis heute zu einem der beliebtesten Werke des Operettenrepertoires und zu einem echten Publikumsmagneten.

(Bild: Andreas Hafenscher)

Für Generalintendant Alfons Haider ist die Entscheidung für dieses Werk eine konsequente Fortsetzung des erfolgreichen Operettenweges auf Schloss Tabor: „Nach den großartigen Erfolgen der vergangenen Jahre möchten wir unser Publikum erneut mit einer Operette begeistern, die Musik, Humor und Lebensfreude auf einzigartige Weise verbindet. Johann Strauss steht wie kaum ein anderer für österreichische Musikkultur – und genau diese wollen wir in der besonderen Atmosphäre von Schloss Tabor zum Leben erwecken.“

Ein hochkarätiges Kreativteam
Nach ihrer erfolgreichen Inszenierung der „Großen Robert Stolz Revue“ im Jahr 2025 kehrt Regisseurin Rita Sereinig auf die Bühne von Schloss Tabor zurück und setzt gemeinsam mit Autor Max Niemeyer kreative Akzente. Für das Bühnenbild zeichnet erstmals Hans Kudlich verantwortlich, während sich das Publikum auch 2026 wieder auf Peter Sommerer als musikalischen Leiter freuen darf. Der international gefragte Maestro dirigierte unter anderem an der Königlichen Oper Kopenhagen, am Opernhaus Zürich und am Nationaltheater München. Gemeinsam mit Kostümbildnerin Julia Klug, Choreografin Sabine Arthold, Chefmaskenbildnerin Renate Wutte, Chorleiter Sascha Nader und Orchester Manager Winnetou Sosa entsteht ein Operettenabend zwischen Wiener Eleganz und sommerlicher Festspielatmosphäre.

Schloss Tabor als Bühne für Kulturgenuss
Doch Schloss Tabor ist weit mehr als eine Festspielbühne. Als südlichstes Kulturzentrum der Kultur-Betriebe Burgenland erwartet Besucherinnen und Besucher im Sommer und Herbst ein abwechslungsreiches Programm – von Konzerten mit Wolfgang Ambros oder Monti Beton & Hans Krankl, über dem Uhudlerlandestheater unter der Leitung von Martin Weinek, bis hin zum traditionellen Sterzfestival.

Schloss Tabor

  • Premiere: Mittwoch, 5. August 2026
  • Weitere Vorstellungen: bis 16. August 2026
  • Beginn: jeweils 20.00 Uhr
  • Tickets und Informationen:schlosstabor.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
03.07.2026 00:01
Loading
Burgenland
Eisenstadt
19° / 29°
Symbol wolkig
Güssing
16° / 29°
Symbol heiter
Mattersburg
18° / 29°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
18° / 29°
Symbol heiter
Oberpullendorf
18° / 29°
Symbol heiter

krone.tv

krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Klimageräte & Co
Stromtarif wechseln: E-Control verrät Top-Monat
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
145.281 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Ausland
Everest-Leiche nach 30 Jahren identifiziert
141.119 mal gelesen
Die genaue Identität des Opfers mit den grünen Stiefeln war lange unklar – nun brachte eine ...
Oberösterreich
Abkürzung kostete Florianijünger das Leben
115.480 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seit der Jugend war Jerome Wörister bei der Feuerwehr, die ihm höchsten Respekt zollt.
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1546 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
990 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
869 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
Mehr Burgenland
Neue Eisenstädter
45 Zeugen wurden weit mehr als 100 Stunden befragt
Prozess in Eisenstadt
„Ich weiß von nichts“ als schlechte Ausrede
Rot-Goldene Traube
Gäste voten für ihren beliebtesten Heurigen
Tickets ab 11. Juli
„Butterfly DANCE!“ 2027: Jan Delay & Disko No.1
Immer im Einsatz
Neue Beamte verstärken das Team der Polizei
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf