Wiener Blut auf Schloss Tabor – Operettenglück pur

Wenn Musik, Sommer und historische Kulisse aufeinandertreffen, entsteht ein ganz besonderes Festspielerlebnis. Mit Johann Strauss‘ Operettenklassiker „Wiener Blut“ lädt Schloss Tabor 2026 zu einem unvergesslichen Abend voller Walzer, Humor und Wiener Charme ins idyllische Südburgenland.