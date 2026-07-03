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Weniger Spitäler?

Große Sorge um die Zukunft der Arztpraxen

Burgenland
03.07.2026 07:00
Kein Hausarzt mehr im Ort und weniger Spitäler? Im Jahr 2040 vielleicht schon Realität.
Kein Hausarzt mehr im Ort und weniger Spitäler? Im Jahr 2040 vielleicht schon Realität.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Primärversorgungszentren statt klassischen Hausarztpraxen, Aus für gleich drei Spitäler: Die Ärztekammer schlägt jetzt Alarm.

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Derzeit ist es nur eine „Versorgungsanalyse“, die im Auftrag der „Reformpartnerschaft“ von der Gesundheit Österreich gemeinsam mit BDO und der EPIG GmbH erstellt wurde. Dennoch sorgt diese bei der Ärztekammer Burgenland für Sorgenfalten. Denn klassische Hausarztpraxen sind darin nur mehr die Ausnahme. Diese sollen von Primärversorgungszentren – und Facharzt-Gruppenpraxen – abgelöst werden.

Kleinere Standorte nicht vorgesehen
Die Zentren sollen zur „zentralen Drehscheibe des Systems“ werden. Auch die Zahl der Spitäler soll sinken: Kleinere Standorte sind in der Analyse nicht mehr vorgesehen. Betreffen könnte dies bis zu 50 Krankenhäuser österreichweit. Als Zeithorizont wird das Jahr 2040 angegeben.

Zitat Icon

Diese Ideen kommen von Theoretikern, die weder medizinische Experten noch die Ärztekammer in den Reformprozess eingebunden haben.

Michael Schriefl, Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte

Für das Burgenland als dünn besiedeltes Flächenbundesland hätten diese Pläne gravierende Folgen, warnt die Ärztekammer. „Wer glaubt, man könne wohnortnahe Hausarztmedizin durch große Zentren und zentrale Steuerungsmodelle ersetzen, verkennt die Realität am Land“, meint Hartwig Fassl, stv. Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte. „Wer die Einzelpraxis schwächt, schwächt den direkten Zugang zum Arzt“, ist er überzeugt.

Drei Standorte in Gefahr
Hinsichtlich der Krankenhäuser wären im Burgenland gleich drei Standorte in Gefahr: Kittsee, Oberpullendorf und Güssing. Sie alle haben weniger als 180 Betten. „Es wäre ein gesundheitspolitischer Skandal, diese Standorte jetzt auf dem Reißbrett zu streichen, ohne die betroffene Bevölkerung, die behandelnden Ärzte oder die Ärztekammer auch nur zu fragen“, sagt Ärztekammer-Präsident Christian Toth.

Der Gegenvorschlag der Standesvertretung: Attraktive Rahmenbedingungen für Kassenärzte, weniger Bürokratie und faire Honorare.

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