Große Sorge um die Zukunft der Arztpraxen

Derzeit ist es nur eine „Versorgungsanalyse“, die im Auftrag der „Reformpartnerschaft“ von der Gesundheit Österreich gemeinsam mit BDO und der EPIG GmbH erstellt wurde. Dennoch sorgt diese bei der Ärztekammer Burgenland für Sorgenfalten. Denn klassische Hausarztpraxen sind darin nur mehr die Ausnahme. Diese sollen von Primärversorgungszentren – und Facharzt-Gruppenpraxen – abgelöst werden.