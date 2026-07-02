Gäste voten für ihren beliebtesten Heurigen

Burgenlands Weintourismus sucht lauschige Lokalitäten, die an Genuss und charmanter Atmosphäre nicht zu übertreffen sind.
Gepflegte Heurigenbetriebe sind allseits beliebte Orte der Gastlichkeit und Gemütlichkeit. Weit über die Landesgrenzen hinaus werden diese Oasen der Lebensfreude geschätzt. Genuss ist das Gebot der Stunde(n). Im Rahmen der Rot-Goldenen Traube 2026 werden die Besten dieser lauschigen Plätze im Burgenland gesucht.
Ab sofort mitmachen
Mitmachen kann jeder Heurige, die Anmeldephase läuft bereits voll an. „In einer Kurzbeschreibung von maximal 250 Wörtern sollen etwa die Besonderheiten und das Angebot zusammengefasst werden, ergänzt durch mindestens zwei aussagekräftige Fotos“, heißt es aus dem Organisatorenteam vom Weintourismus. Die Informationen zur Teilnahme, die selbstverständlich kostenlos ist, sind bis 25. Juli per E-Mail an info@weintourismus-burgenland.at zu senden.
Preisverleihung am 9. Oktober
Ein Link zur jeweiligen Homepage des Betriebes kann angefügt werden. Sobald alle Bewerber feststehen, werden sie unter krone.at vorgestellt – jeder Gast kann seinem Lieblingswirt die Stimme schenken. Nach Abschluss des Publikumsvotings werden die Gewinner bei der Gala der Rot-Goldenen Traube am 9. Oktober in der Csello-Mühle in Oslip geehrt.
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