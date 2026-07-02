Gäste voten für ihren beliebtesten Heurigen

Ab sofort mitmachen

Mitmachen kann jeder Heurige, die Anmeldephase läuft bereits voll an. „In einer Kurzbeschreibung von maximal 250 Wörtern sollen etwa die Besonderheiten und das Angebot zusammengefasst werden, ergänzt durch mindestens zwei aussagekräftige Fotos“, heißt es aus dem Organisatorenteam vom Weintourismus. Die Informationen zur Teilnahme, die selbstverständlich kostenlos ist, sind bis 25. Juli per E-Mail an info@weintourismus-burgenland.at zu senden.