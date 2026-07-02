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Prozess in Eisenstadt

„Ich weiß von nichts“ als schlechte Ausrede

Burgenland
02.07.2026 16:15
Der Angeklagte wischte sich am Landesgericht Eisenstadt mehrmals die Tränen aus dem Gesicht.
Der Angeklagte wischte sich am Landesgericht Eisenstadt mehrmals die Tränen aus dem Gesicht.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Ein eifersüchtiger Südburgenländer demolierte im Vollrausch zwei Autos. Zumindest teilweise ist der 21-Jährige geständig. Eine längere Freiheitsstrafe steht im Raum.

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Es steht einiges auf dem Spiel für den jungen Erwachsenen: Er ist zweifach einschlägig vorbestraft, im Falle einer Verurteilung muss der Südburgenländer eine Haftstrafe in Höhe von mindestens elf Monaten antreten. Was sich genau abgespielt hat an jenem Abend im April 2025, will und kann der 21-Jährige nicht mehr wissen. Er hatte beim Alko-Test an Ort und Stelle zwei Promille intus.

Vorgeworfen wird ihm, er habe in Oberwart zwei Autos zerkratzt, eine Kennzeichentafel gestohlen und im Jänner 2026 beim Prozess als Zeuge einen anderen der Taten beschuldigt. Dieser Mann wurde freigesprochen.

„Angesoffen und wütend“
Dass er die Nummerntafeln heruntergerissen hat, gibt der 21-Jährige zu. Mehr nicht. Als Motiv nennt er Eifersucht. Er habe vermutet, dass ihn seine damalige Freundin mit ihrem Ex betrüge. Er läutete Sturm in der Wohnhausanlage. „Aber er ist nicht heruntergekommen.“ Die Kratzer an diesem Audi und dem VW, der tatsächlich dem Ex-Freund gehörte, kann er sich nicht erklären. Die Richterin hakt nach. „Sie waren 15 Minuten im Innenhof, hatten die Gelegenheit und ein Motiv.“ – „Ja eh. Ich war angesoffen und wütend. Und ich dachte nicht an die Konsequenzen“, meint der Angeklagte, dem Tränen über die Wange kullern. „Ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe, weil ich eifersüchtig war. Aber ob ich das war mit der Beschädigung, das kann ich beim besten Willen nicht sagen.“

Der völlig unbeteiligte Audi-Besitzer fordert 2646 Euro, die er für Reparatur bezahlt hat. Der Ex-Freund der Freundin hält sich Optionen offen. Beide Männer werden via Videokonferenz einvernommen. Sie können freilich nichts zur Klärung beitragen, wer ihre Autos tatsächlich beschädigt hat.

Es wird vertagt. Weitere Zeugen sollen Gehör finden.

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