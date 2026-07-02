„Ich weiß von nichts“ als schlechte Ausrede

„Angesoffen und wütend“

Dass er die Nummerntafeln heruntergerissen hat, gibt der 21-Jährige zu. Mehr nicht. Als Motiv nennt er Eifersucht. Er habe vermutet, dass ihn seine damalige Freundin mit ihrem Ex betrüge. Er läutete Sturm in der Wohnhausanlage. „Aber er ist nicht heruntergekommen.“ Die Kratzer an diesem Audi und dem VW, der tatsächlich dem Ex-Freund gehörte, kann er sich nicht erklären. Die Richterin hakt nach. „Sie waren 15 Minuten im Innenhof, hatten die Gelegenheit und ein Motiv.“ – „Ja eh. Ich war angesoffen und wütend. Und ich dachte nicht an die Konsequenzen“, meint der Angeklagte, dem Tränen über die Wange kullern. „Ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe, weil ich eifersüchtig war. Aber ob ich das war mit der Beschädigung, das kann ich beim besten Willen nicht sagen.“