Angst kehrt zurück! Aufregung um Olympia-Heldin

Die Polizei wurde verständigt, doch der 64-Jährige habe keine Einsicht gezeigt. „Ich wüsste nicht, dass gegen mich ein Kontaktverbot verhängt wurde“, wird er von „Expressen“ zitiert. Deshalb wird gegen ihn jetzt erneut Anklage erhoben. Für Karlsson eine äußerst schwierige Situation. „Sie schlägt sich tapfer. Sie hat vor allem Angst vor dem Verfahren, da unser Rechtsweg unglaublich kompliziert ist“, erklärt ihre Mutter. Im Spätherbst soll es zur Gerichtsverhandlung kommen.