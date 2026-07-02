Grenzenloses WM-Fieber schon lange vor Anpfiff

Was für eine Stimmung beim WM-Spiel Österreich gegen Spanien in der Tiwag Arena in Innsbruck. Rund 3000 Fans hofften schon lange vor dem Anpfiff auf die große Überraschung gegen den Favoriten. Auch „Krone“- Gäste waren mittendrin.
Und es ist schon wieder passiert! Nach dem Spiel gegen Argentinien herrschte auch am Donnerstagabend wieder vor dem Ankick des mit Spannung erwarteten WM-Sechzehntelfinales Österreich gegen Spanien in der Tiwag Arena in Innsbruck Hochbetrieb. Viele Fußballfans jeglichen Alters strömten in die Eishalle. Sie stimmten Fangesänge an und sorgten somit für eine echte Stadionatmosphäre.
Rot-Weiß-Rot dominierte ganz klar das Bild: Trikots, Schals, Fahnen, Fanhüte, Gesichtsbemalung und vieles mehr waren auf den Rängen zu sehen. Einen ausgefallenen Look wählte Adam, sein Kopf war komplett bedeckt mit vielen kleinen Österreich-Fahnen. „Ich muss mich schließlich von der Masse abheben“, lachte er.
„Sie spielen großartig und sehen auch noch gut aus“
„Extrem aufgeregt“ waren Franz, Reini und Robert: „Es kann alles passieren, das ist ja jetzt schon kaum zum Aushalten.“ Vor allem wegen der beiden Kicker Marko Arnautovic und David Alaba feuerten die Freundinnen Alma und Kathi die Österreicher an. „Sie spielen nicht nur großartig, sondern sehen auch noch extrem gut aus“, sagten sie mit einem leicht verliebten Blick.
Auch für die kleine Zoe ist klar: „Immer wieder Österreich!“ Mit Mama Astrid und Papa Heiko kam sie in die Eishalle. „Dass Österreich seit 28 Jahren wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei ist und wir das erleben dürfen, ist einfach nur unglaublich.“
Auch Wahl-Tiroler aus Spanien im Getümmel
Auch treue spanische Anhänger waren auf der Tribüne zu sehen. „Wir kommen alle aus unterschiedlichen spanischen Städten, leben und arbeiten mittlerweile in Innsbruck. Egal, wo auf der Welt wir uns aufhalten: Unser Herz schlägt immer für das spanische Team.“
Ein Grinsen im Gesicht hatte Matthias Schipflinger, GF der Olympiaworld Innsbruck: „Die Kulisse zeigt, dass es die richtige Entscheidung war, dieses Angebot zu schaffen.“
Bestens gelaunte „Krone“-Gäste
Bestens gelaunt waren auch die „Krone“-Gäste: Thomas Köhle (GF TVB Ischgl) mit Loredana, Arnold Tschiderer (Schlosshotel Ischgl) mit Henry, Michael und Sonja Mayr (Autopark), Mikel Plattner (Porsche Innsbruck) mit Juliane Probet.
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