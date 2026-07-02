Grenzenloses WM-Fieber schon lange vor Anpfiff

„Sie spielen großartig und sehen auch noch gut aus“

„Extrem aufgeregt“ waren Franz, Reini und Robert: „Es kann alles passieren, das ist ja jetzt schon kaum zum Aushalten.“ Vor allem wegen der beiden Kicker Marko Arnautovic und David Alaba feuerten die Freundinnen Alma und Kathi die Österreicher an. „Sie spielen nicht nur großartig, sondern sehen auch noch extrem gut aus“, sagten sie mit einem leicht verliebten Blick.