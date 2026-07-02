Messi wird am Flughafen gefilzt – und haut sich ab

Abflug nach Miami zum WM-Sechzehntelfinale gegen Kap Verde! Argentiniens Kick-Heroes versammeln sich vor dem Flieger – und müssen tun, was jeder andere über sich tun müssen: eine Sicherheitskontrolle über sich ergehen lassen. An sich keine weitere Meldung wert, wäre es nicht der vielleicht beste Fußballer aller Zeiten, der da gefilzt wird und dadurch suggeriert, dass er halt letztlich auch ein ganz normaler Mensch ist. Vor allem einer, der sich über die Situation richtig abhauen kann. Herzhaft, ja kindlich lacht „La Pulga“, als er erkennt, dass ein Spielerkollege seine Sachen abgeben muss. Und auch dass er selbst nach der Pfeife des Sicherheitsbeamten tanzen muss, scheint ihn nicht weiter zu stören. Messi ist ganz entspannt. Das kombiniert mit dem herzerfrischenden Lächeln erheiterte das Netz so sehr, dass die folgenden Schnipsel aktuell viral gehen.