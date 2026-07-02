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Ein normaler Mensch

Messi wird am Flughafen gefilzt – und haut sich ab

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
02.07.2026 19:17
Lionel Messi zeigte sich bei der Sicherheitskontrolle ganz entspannt.
Lionel Messi zeigte sich bei der Sicherheitskontrolle ganz entspannt.(Bild: Krone-Collage/x.com/ Alerta Mundial, x.com/Alerta Mundial)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Selbst der Name Lionel Messi schützt vor so banalen Angelegenheiten wie Sicherheitskontrollen nicht. „La Pulga“ hat dabei auch noch seine schiere Gaudi.

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Abflug nach Miami zum WM-Sechzehntelfinale gegen Kap Verde! Argentiniens Kick-Heroes versammeln sich vor dem Flieger – und müssen tun, was jeder andere über sich tun müssen: eine Sicherheitskontrolle über sich ergehen lassen. An sich keine weitere Meldung wert, wäre es nicht der vielleicht beste Fußballer aller Zeiten, der da gefilzt wird und dadurch suggeriert, dass er halt letztlich auch ein ganz normaler Mensch ist. Vor allem einer, der sich über die Situation richtig abhauen kann. Herzhaft, ja kindlich lacht „La Pulga“, als er erkennt, dass ein Spielerkollege seine Sachen abgeben muss. Und auch dass er selbst nach der Pfeife des Sicherheitsbeamten tanzen muss, scheint ihn nicht weiter zu stören. Messi ist ganz entspannt. Das kombiniert mit dem herzerfrischenden Lächeln erheiterte das Netz so sehr, dass die folgenden Schnipsel aktuell viral gehen.

Match in der Wahlheimat
Messis gute Laune kann freilich auch mit seiner aktuellen Super-Form begründet sein. Der mittlerweile 39-jährige Superstar spielt seine sechste WM und ist besser denn je. Sechs der acht argentinischen Tore, mit denen die Albiceleste in der Österreich-Gruppe J ohne Punkteverlust Gruppensieger wurde, gingen auf das Konto von „La Pulga“ (der Floh, Anm.). In der Nacht auf Samstag (0.00 Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) steht in Messis Wahlheimat Miami nun Kap Verde den Argentiniern im Sechzehntelfinale gegenüber.

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Respekt zeigen die Gauchos vor den bisher ungeschlagenen Westafrikanern und ihrer Cinderella-Story durchaus, ein Stolperstein dürfen sie für den Titelverteidiger und seinen Superstar in Überform nicht sein. Selbst Lionel Scaloni gehen mittlerweile die Formulierungen für die Lobreden auf Messi aus, den er im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel erst nach einer Stunde brachte.

„Leo“ wieder von Beginn an
Eines können sich die Kapverdier sicher sein: Gegen sie wird Messi von Beginn an spielen und versuchen, sein Torkonto weiter zu erhöhen. Nun lautet das Sechzehntelfinale nicht Messi gegen Kap Verde, sondern Argentinien gegen Kap Verde. „La Pulga“ hat zehn Mitspieler, die es – auch das wurde in den Vorrundenbegegnungen deutlich – lieben, seine doch etwas geringere Laufleistung zu kompensieren. Sie sind Bewunderer, Bodyguards und Freunde des nur 1,70 Meter großen Superstars.

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