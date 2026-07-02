Tragödie in Thailand
11-Jähriger raste in Gruppe von Mönchen: Neun Tote
Bei einem entsetzlichen Unfall in Thailand sind neun Mönche getötet worden, die sich auf einer Pilgerreise befanden. Am Steuer des Fahrzeugs, das in die Gruppe von Buddhisten raste, war ein erst elfjähriger Bub. Dieser hatte den Pickup seines Vaters unerlaubt entwendet.
Die Gruppe von 35 Mönchen und fünf Laienanhängern befand sich auf einer Pilgerreise in der Provinz Mukdahan. Eine halbe Stunde, nachdem sie den 260 Kilometer langen Fußmarsch angetreten hatten, kam es zu dem fatalen Unfall.
Überlebender: „Pick-Up krachte mit voller Wucht in uns hinein“
Ein Video einer Überwachungskamera zeigt, dass die Mönche in einer Reihe am Straßenrand entlanggingen, als das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf sie zuraste. Einer der Überlebenden erklärte auf einem Video, das von lokalen Rettungskräften veröffentlicht wurde, dass sie gerade das Meditationsmantra „Buddho, Buddho“ aufsagten, als er den Buben in dem Fahrzeug auf sie zurasen sah. „Dann krachte der Pick-Up plötzlich mit voller Wucht in uns hinein“, schilderte Phra Sompong. Er habe zum Glück rechtzeitig zur Seite springen können.
Opfer wurden durch die Luft geschleudert
„Die ersten neun Mönche in der Reihe überlebten, aber andere, die getroffen wurden, wurden in die Luft geschleudert“, erklärte der Überlebende weiter. Fünf Opfer starben noch am Unfallort, drei weitere erlagen im Krankenhaus ihren Verletzungen. Drei Mönche befinden sich weiterhin in kritischem Zustand, mindestens fünf weitere wurden schwer verletzt.
Elfjähriger verlor Kontrolle über Pick-Up
Die Polizei berichtete, dass der elfjährige Unfalllenker den Pick-Up seiner Eltern ohne deren Erlaubnis genommen hatte. Er hatte die Kontrolle über den Wagen verloren, kurz bevor er in die Menschengruppe gerast sei. Der Elfjährige befindet sich nun in Polizeigewahrsam. „Bei dem Verdächtigen handelt es sich um ein Kind. Das Fahrzeug wurde zur forensischen Untersuchung sichergestellt, um die Unfallursache zu ermitteln“, so Polizeikommandant Pairoj Thaiphutsa.
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