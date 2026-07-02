11-Jähriger raste in Gruppe von Mönchen: Neun Tote

Überlebender: „Pick-Up krachte mit voller Wucht in uns hinein“

Ein Video einer Überwachungskamera zeigt, dass die Mönche in einer Reihe am Straßenrand entlanggingen, als das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf sie zuraste. Einer der Überlebenden erklärte auf einem Video, das von lokalen Rettungskräften veröffentlicht wurde, dass sie gerade das Meditationsmantra „Buddho, Buddho“ aufsagten, als er den Buben in dem Fahrzeug auf sie zurasen sah. „Dann krachte der Pick-Up plötzlich mit voller Wucht in uns hinein“, schilderte Phra Sompong. Er habe zum Glück rechtzeitig zur Seite springen können.