Ein Weltstar verabschiedet sich von der WM-Bühne

Eine Ära endet Freitag

Gemeinsam feierten die beiden vier Champions-League-Titel mit Real Madrid, trugen zusammen von 2012 bis 2018 das Trikot der Königlichen. Mit ihren Nationalteams trafen die beiden bei der EM 2016 im Achtelfinale aufeinander. Portugal warf damals mit einem 1:0 nach Verlängerung Kroatien aus dem Bewerb. Am Freitag wird wohl die WM-Ära von Modric oder Portugal zu Ende gehen. Dass einer der beiden bei der Weltmeisterschaft 2030 – Modric wäre 44, Ronaldo 45 – dabei sein wird, ist unwahrscheinlich.