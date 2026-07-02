Ein Weltstar verabschiedet sich von der WM-Bühne

Im WM-Sechzehntelfinale zwischen Portugal und Kroatien rücken vor allem Luka Modric und Cristiano Ronaldo in den Mittelpunkt. Für einen der Oldies wird es wohl sein letztes Spiel bei einer Weltmeisterschaft sein.
Duell der Super-Oldies im Sechzehntelfinale der WM! Luka Modric (40 Jahre) fordert mit Kroatien Cristiano Ronaldo (41 Jahre) und Portugal. Trotz ihres für Fußballer fortgeschrittenen Alters konnten beide bei dieser Endrunde einen weiteren Meilenstein erreichen.
Beide knackten 2026 WM-Rekorde
Ronaldo schnürte im zweiten Gruppenspiel gegen Usbekistan einen „Doppelpack“, ist damit der erste Spieler, der bei sechs Weltmeisterschaften traf. Modric bereitete beim 2:1-Erfolg der Kroaten gegen Ghana den Siegtreffer vor. Mit 40 Jahren und 291 Tagen zu dem Zeitpunkt, ist er der älteste Kicker der WM-Geschichter der einen Treffer vorbereitete.
Eine Ära endet Freitag
Gemeinsam feierten die beiden vier Champions-League-Titel mit Real Madrid, trugen zusammen von 2012 bis 2018 das Trikot der Königlichen. Mit ihren Nationalteams trafen die beiden bei der EM 2016 im Achtelfinale aufeinander. Portugal warf damals mit einem 1:0 nach Verlängerung Kroatien aus dem Bewerb. Am Freitag wird wohl die WM-Ära von Modric oder Portugal zu Ende gehen. Dass einer der beiden bei der Weltmeisterschaft 2030 – Modric wäre 44, Ronaldo 45 – dabei sein wird, ist unwahrscheinlich.
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