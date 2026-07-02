WM-Fluch? Spanien zittert vor ÖFB-Match wieder

„Deutschland ist bei einer Weltmeisterschaft erneut gescheitert. Die Niederlage gegen Paraguay im Elfmeterschießen ist kein einfacher Einzelfall, sondern das jüngste Kapitel einer Geschichte, die für den viermaligen Weltmeister zu einem regelrechten Albtraum geworden ist. Ein Fluch, der nun auch Spanien droht und dem sich „La Roja“ am Donnerstag gegen Österreich entziehen will“, ist auch in der „Marca“ zu lesen.