WM-Fluch? Spanien zittert vor ÖFB-Match wieder

Kurz vor dem Match gegen Österreich im WM-Sechzehntelfinale (ab 21 Uhr – hier Live) zittert man in den spanischen Medien. Der WM-Fluch ist dort wieder Thema. Seit dem WM-Titel 2010 haben die Spanier kein K.-o.-Spiel bei einer Fußball-Weltmeisterschaft mehr gewonnen – und befinden sich dabei in illustrer Runde.
Die Sehnsucht auf ein Ende des „WM-Fluchs“, der seit 2010 auf Spanien lastet, ist bei den Iberern groß. Das zeigt sich auch kurz vor Anpfiff des WM-Hits gegen Österreich. In spanischen Medien wird die unheimliche Serie der Iberer thematisiert.
„Vom Ruhm zum Fluch. Ein Fluch, den Spanien an diesem Donnerstag gegen Österreich brechen will. Ein Fluch, der mit einem Jubel begann – dem größten in der Geschichte des spanischen Fußballs“, schreibt etwa „AS“ und bezieht sich darauf, dass man seit dem Titel 2010 in Südafrika kein K.-o.-Spiel mehr bei einem WM gewinnen konnte.
Deutschland als böses Omen
Vom großen „WM-Fluch“ ist deshalb schon die Rede. „Seit jenem 11. Juli 2010 hat „La Roja“ keine WM-K.o.-Runde mehr überstanden. Die Herausforderung der letzten 16 Jahre“, zeigt sich, wie tief der Stachel bei den Spaniern sitzt. Denn auch Deutschland und Italien haben seit ihren WM-Titeln bekanntlich nur noch eine Reihe von Blamagen erlebt.
„Deutschland ist bei einer Weltmeisterschaft erneut gescheitert. Die Niederlage gegen Paraguay im Elfmeterschießen ist kein einfacher Einzelfall, sondern das jüngste Kapitel einer Geschichte, die für den viermaligen Weltmeister zu einem regelrechten Albtraum geworden ist. Ein Fluch, der nun auch Spanien droht und dem sich „La Roja“ am Donnerstag gegen Österreich entziehen will“, ist auch in der „Marca“ zu lesen.
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