Ansturm auf das Info-Event zu 380-kV blieb aus

Neben zahlreichen Vertretern der Bürgerinitiativen waren auch Bürgermeister und politische Mandatare aus betroffenen Gemeinden gekommen. Die Sorgen und Fragen der Menschen waren breit gestreut. „Es geht um die Höhe der Masten und dass es noch keine genaue Information darüber gibt, wo die Trasse genau stehen wird“, so Christa Hintermann von der Bürgerinitiative Gegenstrom 380 kV. Johann Huber der Bürgerinitiative Landskron wollte wissen, woher die Daten zum erwarteten Strombedarf kommen und ob nicht die 220-kV-Leitung im Gail- und Rosental entsprechend aufgerüstet werden könnte.