380-kV: Eine große Bühne für Fragen und Bedenken

Heute steht das Villacher Congress Center unter Strom: Von 9 bis 18 Uhr dreht sich alles um die geplante 380-kV-Leitung der Austrian Power Grid (APG) durch Kärnten. Bürger können Fragen stellen und Stellungnahmen einbringen – die APG steht mit Experten vor Ort Rede und Antwort.
Die Präsentation der Grobtrasse für die 380-kV-Leitung im Herbst des Vorjahres, bei der Kärnten Netz gleich auch ihre 110-kV-Leitungen mitführen wird, war der Startschuss für hitzige Diskussionen – nicht nur in den betroffenen Gemeinden. Der Übertragungsnetzbetreiber APG, der das Projekt durchführt, versuchte von Anfang an, die betroffenen Bürger mit Informationen zu versorgen.
„Wir sind offensiv in Kontakt mit den Bürgern gegangen, ob persönlich, über die Medien oder im eigenen Infocenter in Klagenfurt“, erklärt APG-Projektleiter Wolfgang Hafner. Dieser Fokus auf Transparenz ist wohl auch eine Lektion aus dem Salzburger 380-kV-Projekt, wo vieles letztlich vor Gericht gelandet war. Und heute, Donnerstag, folgt im Congress Center Villach von 9 bis 18 Uhr der nächste Schritt.
Fragen und Stellungnahmen zum Projekt
„Egal, ob betroffen oder nicht – die Bürger können Fragen stellen und Stellungnahmen abgeben“, so Hafner. „Wir als APG sind mit unseren Experten vor Ort, um die Kärntner informieren zu können.“ Rechtlich wirksame Schritte können besorgte Bürger allerdings heute nicht setzen. „Beim Event geht es nur um Information und ist keine Verhandlung“, betont Hafner. Wie stark der Ansturm sein wird, wird der Tagesverlauf zeigen – theoretisch hätten 2000 Menschen Platz.
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