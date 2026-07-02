380-kV: Eine große Bühne für Fragen und Bedenken

Fragen und Stellungnahmen zum Projekt

„Egal, ob betroffen oder nicht – die Bürger können Fragen stellen und Stellungnahmen abgeben“, so Hafner. „Wir als APG sind mit unseren Experten vor Ort, um die Kärntner informieren zu können.“ Rechtlich wirksame Schritte können besorgte Bürger allerdings heute nicht setzen. „Beim Event geht es nur um Information und ist keine Verhandlung“, betont Hafner. Wie stark der Ansturm sein wird, wird der Tagesverlauf zeigen – theoretisch hätten 2000 Menschen Platz.