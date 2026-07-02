Modernes Reichel-Reha-Zentrum im Südpark eröffnet

Seit der Gründung im Jahr 1953 war das Kurhaus Reichel für viele Menschen weit mehr als eine medizinische Einrichtung. Generationen von Patienten vertrauten auf die Erfahrung, das Fachwissen in der 8. Mai-Straße. Das Haus entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer festen Institution im Gesundheitswesen und begleitete zahlreiche Menschen auf ihrem Weg zurück zu mehr Gesundheit und Lebensqualität.

Vom Kurhaus zum Reha-Zentrum

Doch die Anforderungen an moderne Rehabilitationszentren haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. „Jetzt wäre eine umfassende Sanierung wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll gewesen. Deshalb entschieden wir uns für einen Neuanfang im Einkaufszentrum“, erklärt Cäcilia Reichel. Gemeinsam mit ihrer Schwester Magdalena wagt sie den Schritt. Beide waren seit vielen Jahren auch im Kurhaus dabei. In den vergangenen Monaten wurde ein neues Therapiezentrum im Südpark aufgebaut. Die Räumlichkeiten wurden vollständig umgestaltet und an die Anforderungen moderner Rehabilitation angepasst.