Modernes Reichel-Reha-Zentrum im Südpark eröffnet

Nach 73 Jahren schloss das traditionsreiche Kurhaus Reichel in der 8.-Mai-Straße endgültig seine Türen. Gleichzeitig beginnt für die Familie Reichel heute ein neues Kapitel: Im Klagenfurter Einkaufscenter Südpark eröffnet Cäcilia Reichel gemeinsam mit Schwester Magdalena ein modernes Reha-Zentrum.
Nach mehr als sieben Jahrzehnten endet mit der Schließung des Kurhauses in der 8. Mai-Straße ein bedeutendes Kapitel der regionalen Gesundheitsgeschichte. Gleichzeitig beginnt für die Familie Reichel eine neue Ära: Im Einkaufscenter Südpark eröffnet am 2. Juli ein modernes Reha-Therapie-Center, das Bewährtes mit innovativen Behandlungsmöglichkeiten verbindet.
Seit der Gründung im Jahr 1953 war das Kurhaus Reichel für viele Menschen weit mehr als eine medizinische Einrichtung. Generationen von Patienten vertrauten auf die Erfahrung, das Fachwissen in der 8. Mai-Straße. Das Haus entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer festen Institution im Gesundheitswesen und begleitete zahlreiche Menschen auf ihrem Weg zurück zu mehr Gesundheit und Lebensqualität.
Vom Kurhaus zum Reha-Zentrum
Doch die Anforderungen an moderne Rehabilitationszentren haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. „Jetzt wäre eine umfassende Sanierung wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll gewesen. Deshalb entschieden wir uns für einen Neuanfang im Einkaufszentrum“, erklärt Cäcilia Reichel. Gemeinsam mit ihrer Schwester Magdalena wagt sie den Schritt. Beide waren seit vielen Jahren auch im Kurhaus dabei. In den vergangenen Monaten wurde ein neues Therapiezentrum im Südpark aufgebaut. Die Räumlichkeiten wurden vollständig umgestaltet und an die Anforderungen moderner Rehabilitation angepasst.
„Hier fühlen wir uns wohl und können unseren Patienten künftig die bestmögliche Rehabilitation bieten“, sagt Cäcilia Reichel. Das neue Zentrum vereint die jahrzehntelange Erfahrung des Familienbetriebs mit zeitgemäßer Ausstattung und neuen Behandlungsmöglichkeiten.
„Hier fühlen wir uns wohl“
Dem Unternehmen erhalten bleibt auch der langjährige Arzt Hellmuth Reichel. Seine medizinische Erfahrung und sein persönlicher Einsatz sollen weiterhin ein wichtiger Bestandteil des neuen Therapiezentrums sein. „Ich bin froh, dass mein Vater nach wie vor dabei ist. Er ist mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung so wichtig“, sagt Cäcilia.
Auf rund 400 Quadratmetern bietet das neue Reha-Therapie-Center großzügige Therapieflächen sowie moderne Behandlungsräume. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Wirbelsäulen-Rehabilitation III für Berufstätige. Dieses Programm richtet sich an Menschen, die bereits eine stationäre Kur absolviert haben und ihre gesundheitlichen Fortschritte nachhaltig sichern möchten. Ziel ist es, Beschwerden langfristig zu reduzieren, die körperliche Belastbarkeit zu steigern und Rückfällen vorzubeugen. Die Kosten für diese Rehabilitationsmaßnahme werden von der Pensionsversicherungsanstalt übernommen.
Modernste Therapie auf 400 Quadratmetern
Darüber hinaus umfasst das Angebot Physiotherapie, medizinische Massagen sowie Wärmebehandlungen, die nun jedoch auf Wahlinstitutsbasis abgerechnet werden. Ergänzt wird das therapeutische Angebot durch einen modern ausgestatteten Fitnessbereich, der sowohl für den gezielten Muskelaufbau als auch für die langfristige Gesundheitsvorsorge genutzt werden kann.
Mit dem Umzug in den Südpark verbindet die Familie Reichel Tradition und Zukunft. Zwar schließt mit dem Kurhaus in der 8.-Mai-Straße ein Stück Medizingeschichte seine Türen, doch die Philosophie des Familienbetriebs bleibt unverändert: individuelle Betreuung, hohe fachliche Qualität und das Ziel, Menschen auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit bestmöglich zu begleiten.
Für die Familie Reichel markiert die Eröffnung einen bewussten Aufbruch. Nach 73 Jahren wird die Erfolgsgeschichte an einem neuen Standort fortgeschrieben
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