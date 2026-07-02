Piraten, Drachen und ein Ausflug ins Weltall

Bevor die Zeugnisse verteilt werden, haben wir der Volksschule 11/Friedensschule in Klagenfurt noch einen Besuch abgestattet. Es war wieder fuchstastisch! So viele begeisterte Lesefüchse lauschten den Geschichten von Leseonkel Christian. Da wurde interessiert zugehört, vor Lachen laut aufgequietscht und vor allem wurden kreative Antworten gegeben. Was macht man, wenn ein Löwe auf der anderen Straßenseite steht? Stehen bleiben wie ein Stein, dann denkt der Löwe, man ist eine Statue!