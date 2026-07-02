Piraten, Drachen und ein Ausflug ins Weltall

Eine geheimnisvolle Flaschenpost und haufenweise Eiscreme: Unter www.kidskrone.at warten lustige Lesevideos auf euch. Leseonkel Christian hat wieder tief in die Bücherkiste gegriffen.
Halli Hallo, liebe Lesefüchse! In einer Woche ist es so weit: FERIEN! Bei der brütenden Hitze kann man sich schon fast gar nicht mehr konzentrieren, da kann es schon vorkommen, dass man den ein oder anderen Wegstaben verbuchselt. Um einen kühlen Kopf zu bewahren, hat Leseonkel Christian wieder zwei tolle Bücher ausgesucht und lustige Gäste im Zauberrahmen versteckt.
In unserem ABC-Lesevideo wird eine geheimnisvolle Flaschenpost an den Strand gespült. Die junge Piratin Anne und der kleine Pirat Henry lesen aufgeregt die Botschaft: „Auf der Papageieninsel ist ein Schatz versteckt! Hochachtungsvoll Z. der Schrecken!“
Wer viel Eis essen will, der braucht viel Hunger
Von Abenteuerlust gepackt, machen sich Henry und Anne mutig auf den Weg. In diesem Buch kannst du selbst über das Abenteuer entscheiden: ob du mit dem U-Boot fährst oder dem Wal den Bauch kitzelst – du bestimmst, welchem Seitensymbol du folgst.
Pünktlich zu Ferienbeginn taucht der Drache Spekulatius in unserem Profi-Lesevideo wieder bei seinen Freunden auf: Zusammen mit Mats und Matilda fährt er in den Campingurlaub ans Meer und entdeckt seine neue Leidenschaft: Eis! Und wer viel Eis essen will, braucht viel Hunger, und den bekommt man am besten durch „Spört“, wie Specki es nennt. Also nichts wie rein ins Wasser!
Seid ihr diesen Sommer auch schon fleißig im See geschwommen? Ich bin ja ein richtiger Wasser-Fuchs und hüpfe bei jeder Gelegenheit ins kühle Nass. So auch beim Besuch unseres Lesepass-Partners, dem 1. Kärntner Erlebnispark Pressegger See.
Theo Lesefuchs zu Besuch in der Friedensschule
Viele tolle Spiel- und Actiongeräte sowie eine Riesenwasserrutsche und ein Trampolin warten auf euch! Und wenn euch vor lauter Rumhüpfen ein bisschen heiß ist, braucht ihr nur ein paar Schritte zu sausen, um in den kühlen See zu hüpfen. „Wir haben auch einen Astronautentester – wer in Zukunft ins All will, sollte uns unbedingt besuchen“, verrät mir Christian Pongratz vom Erlebnispark.
Bevor die Zeugnisse verteilt werden, haben wir der Volksschule 11/Friedensschule in Klagenfurt noch einen Besuch abgestattet. Es war wieder fuchstastisch! So viele begeisterte Lesefüchse lauschten den Geschichten von Leseonkel Christian. Da wurde interessiert zugehört, vor Lachen laut aufgequietscht und vor allem wurden kreative Antworten gegeben. Was macht man, wenn ein Löwe auf der anderen Straßenseite steht? Stehen bleiben wie ein Stein, dann denkt der Löwe, man ist eine Statue!
Nach der Lesung habe ich dann alle Klassen besucht und was ich da gesehen habe, hat mein Fuchsherzerl höher schlagen lassen: Über einen Beamer hat die Frau Lehrerin unsere Lesevideos abgespielt und alle Kinder haben aufmerksam zugeschaut. Anschließend gab‘s noch einige kräftige High-Fives und Umarmungen.
Nächstes Schuljahr kommen Leseonkel Christian und ich wieder zu euch in die Schule! Schreibt schon jetzt an: theo@krone.at! Wir freuen uns auf euch!
Winke Winke, euer Theo
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