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The Supermarket Check

After the Tax Cut: Here’s What You’re Actually Saving!

Nachrichten
01.07.2026 20:00
The “Krone” conducted a major supermarket survey in connection with the tax cut.
The “Krone” conducted a major supermarket survey in connection with the tax cut.(Bild: Krone KREATIV/Wiesmeyer)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Porträt von Harald Dworak
Von Peter Wiesmeyer und Harald Dworak

Since July 1, Austrians have been benefiting from tax cuts on staple foods. Krone+ did a before-and-after comparison to show what you’ll now be able to keep in your shopping bag when buying bread, eggs, apples, and more. In addition, WKÖ Secretary General Jochen Danninger explains why “a good idea is often the opposite of a job well done.”

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“We stayed an hour longer yesterday and came in an hour earlier today,” says the Spar employee, describing the specific extra workload for staff. “A whole box full” of price tags had to be replaced so that, starting July 1, the VAT reduction from 10 to 4.9 percent on certain staple foods would be clearly visible.

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