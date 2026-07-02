„Butterfly DANCE!“ 2027: Jan Delay & Disko No.1

Karten an der Abendkasse für Magie am 10. Juli 2026

Für das „Butterfly DANCE!“ am 10. Juli im Schlosspark Esterházy in Eisenstadt gibt es noch Restkarten an der Abendkasse. Mit „Moby“ erscheint ein Pionier der elektronischen Musik auf der Stage, der Magie in den Schlosspark pumpen wird. Dazu der italienische Cantautore Jovanotti und Disko-Pop-Ikone Sophie Ellis-Bextor, die für ausgelassene Stimmung sorgen wird. Curtis Harding schaut im Rahmen seiner Europatournee ebenso vorbei wie das Powertrio Kraak & Smaak Soundsystem.