„Butterfly DANCE!“ 2027: Jan Delay & Disko No.1

Funk, Groove und große Hits: Early-Butterfly-Tickets sind ab 11. Juli 2026 erhältlich. Als Stargast wird Jan Delay erscheinen.
Das „Butterfly DANCE!“ 2027 bringt einen echten Publikumsliebling nach Eisenstadt: Jan Delay wird als Headliner auf der Bühne stehen. Mit seiner Band Disko No. 1 feierte Deutschlands Funk Factory Nummer eins zuletzt eine fulminante Jubiläumstour mit Hits aus 25 Jahren Musikgeschichte. Mehr als 50 Shows lang sorgten Jan Delay und seine Band für ausgelassene Stimmung und einen mitreißenden Dauer-Groove.
Funky 25+2
Jan Delay und die Großfamilie feiern Funky 25+2. Endlich wieder Mondschein, endlich wieder Showtime. Denn dieser unvergleichliche Jubiläumssommer musste einfach verlängert werden. Wer sich dieses Highlight nicht entgehen lassen möchte, kann sich ab 11. Juli 2026 die Early Butterfly Tickets auf oeticket.com sichern.
Karten an der Abendkasse für Magie am 10. Juli 2026
Für das „Butterfly DANCE!“ am 10. Juli im Schlosspark Esterházy in Eisenstadt gibt es noch Restkarten an der Abendkasse. Mit „Moby“ erscheint ein Pionier der elektronischen Musik auf der Stage, der Magie in den Schlosspark pumpen wird. Dazu der italienische Cantautore Jovanotti und Disko-Pop-Ikone Sophie Ellis-Bextor, die für ausgelassene Stimmung sorgen wird. Curtis Harding schaut im Rahmen seiner Europatournee ebenso vorbei wie das Powertrio Kraak & Smaak Soundsystem.
Und nicht zu vergessen, die steirische Formation „Sladek“ um Gitarrist und Sänger David Sladek, eine Truppe, die Soul und Rhythm’n’Blues zu neuem Sound mixt. Mit dabei sein wird als Opening DJ Jürgen Drimal/Vienna Scientists, die von Beginn an für die richtigen Schwingungen sorgen werden.
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