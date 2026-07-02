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Klimafitter Bau

Noch sind die Gärtner am Werk, dann geht‘s los!

Burgenland
02.07.2026 09:00
Trotz Hitze wird gearbeitet: Noch müssen einige Pflanzen gesetzt werden. V.li. n. re.: Andreas ...
Trotz Hitze wird gearbeitet: Noch müssen einige Pflanzen gesetzt werden. V.li. n. re.: Andreas Foitl vom Gartencenter, die Chefleute Reinhard und Tina Sattler, Bauleiter Patrick Wenczl von der Strabag.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Am 23. September des Vorjahres war Startschuss für den Um- und Zubau beim Nationalparkhotel in Illmitz. Am 7. Juli wird eröffnet, man ist trotz großer Hitze im Endspurt!

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Der Zubau ist so gut wie erledigt, jetzt bekommt der Innenhof den letzten Schliff: Rund um den Pool ist verfliest, dann kommt eine Wiese – hier wurde am Montag der Rollrasen verlegt – und dahinter gibt’s ein Kiesbeet mit vielen Pflanzen.

Überhaupt setzen die Sattlers auf eine naturnahe Gartenanlage. „Heimische Pflanzen und natürliche Materialien bringen den Seewinkel ins Herz des Hauses“, freuen sich Reinhard und Tina Sattler. „In ein oder zwei Jahren, wenn die ganzen Pflanzen richtig angewachsen sind, wird das ein blühendes Paradies sein“, so die beiden.

Für die Umsetzung der Gartenanlage zeichnet das Gartencenter Huber aus Neusiedl am See verantwortlich.

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22.05.2026

„Wir setzen auf moderne Gartenarchitektur, die zum Gebäude passend ist“, erläutert Geschäftsführer Andreas Foitl. Die Pflanzen sind auch besonders hitzebeständig und auf das immer wärmer werdende Klima abgestimmt. „Sobald alles richtig angewachsen ist, wird es zu jeder Jahreszeit farbliche Eyecatcher in den Beeten geben. Außerdem wurden auch Gründächer installiert“, erklärt er.

Hinter dem Pool ist auch ein Kiesbeet. Einige Zimmer haben direkten Zugang zum Innenhof.
Hinter dem Pool ist auch ein Kiesbeet. Einige Zimmer haben direkten Zugang zum Innenhof.(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)

Bewässert wird der Garten automatisch. Demnächst kommen noch vier größere Bäume, in der Nähe des Pools. Am kommenden Dienstag ist es dann so weit: Ab 10 Uhr findet die offizielle Eröffnung des Klima-aktiven Baus statt, ab 14 gibt es einen Tag der offenen Tür, wo alle Interessierten das Nationalparkhotel besichtigen können. „Wir freuen uns auf viele Gäste, die mit uns die Neueröffnung feiern“, so Reinhard und Tina Sattler. Charlotte Titz

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