Noch sind die Gärtner am Werk, dann geht‘s los!

Bewässert wird der Garten automatisch. Demnächst kommen noch vier größere Bäume, in der Nähe des Pools. Am kommenden Dienstag ist es dann so weit: Ab 10 Uhr findet die offizielle Eröffnung des Klima-aktiven Baus statt, ab 14 gibt es einen Tag der offenen Tür, wo alle Interessierten das Nationalparkhotel besichtigen können. „Wir freuen uns auf viele Gäste, die mit uns die Neueröffnung feiern“, so Reinhard und Tina Sattler. Charlotte Titz